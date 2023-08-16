安納塔拉度假酒店新體驗！泰國雨林泡泡房大象同住　馬爾地夫蜜月

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疫情期間重新省思「解救大象」而誕生的特殊企劃，在泰國打造夢幻「雨林泡泡房」，以近距離卻不打擾的方式與大象同住；造訪泰國最後一座鮮為人知的「姚諾島」，飽覽令人嘆為觀止的自然奇觀；在越南重溫「黃金時代的火車旅行」，一段僅12個座席搭配豪華餐飲的移動體驗。
預計今年第四季會首度在印度開出第一家飯店，華麗空間推薦度蜜月的新婚夫妻一同前往；而明年2024年1月，則將在印尼烏布開設全新酒店，深度體驗清單還包括引領住客，到民宅家中親身感受當地風俗民情、並手作料理。
而國人十分嚮往的馬爾地夫，則在天然熱帶島嶼法雷斯（Fares）芭環礁的西緣，開幕了「最新五星級酒店」，享受迷人深藍色的世界生物圈保護區；Mark 還貼心分享，最吸引人的玩法，是以較為便宜的價格、住在房價相對實惠的飯店，「但我們可以前往比較貴的飯店，享受任何度假體驗」，完全戳中旅人的心。
譬如擁有「全球最佳水下葡萄酒窖與餐廳」的馬爾地夫克哈瓦島．安納塔拉別墅度假酒店，擁有以360度圍繞著海洋生物而聞名、位於印度洋海面以下六米深的SEA餐廳，在「唯一海上酒窖」體驗海底品茗的樂趣。
在歐洲則鎖定特別古蹟名勝的飯店翻修重整，以強化集團旗下旅店陣容，法國尼斯海濱一幢源自十九世紀的瑰麗建築，是蔚藍海岸歷史遺跡版圖上也有列載的傳奇之處；在荒蕪之地打造的「杜拜棕櫚美景安凡尼臻選酒店」，是沙漠中難得一見的奢華別墅，還可以衝沙等特殊體驗。
鄰近梵蒂岡的義大利古城遺跡「安納塔拉・羅馬・奈迪宮酒店」，鄰近畢卡索故居，可探訪現存最大壁畫遺跡；「安納塔拉阿瑪菲修道院大酒店」改建自古老修道院，在超過600年歷史的檸檬樹林裡，擁有巴洛克風格教堂和首屈一指的水療體驗；位於匈牙利首都的「安納塔拉・新約克宮・布達佩斯酒店」，建築設計致敬1920美好時代，擁有世界最美咖啡廳、重現電影《紅雀》的華麗場景。
另外，泰國華欣奇瓦頌度假村則以「擁抱自然」為題，打造重啟生活能量的永續住宿專案，漫步在華欣最完整也是最後的紅樹林生態區Krailart Niwate，還可登上每年華欣馬拉松賽事起訖點Wat Khao Krailart，在山頂泰國灣和華欣景致、或沈浸冥想課程。多重體驗有機香草與養生飲食，替旅客量身規劃、獲獎無數的保養護理療程；及克奈普療法（Kneipp Therapy）、戶外自行車、划獨木舟等特殊活動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！