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大稻埕煙火今晚施放！氣象局揭「降雨機率」：天氣悶熱還是要帶傘

▲大稻埕煙火今（16）晚預計照常施放，今晚降雨機率為20％，建議民眾仍要攜帶雨具前往觀賞。（圖／台北市觀傳局提供）
▲大稻埕煙火今（16）晚預計照常施放，今晚降雨機率為20％，建議民眾仍要攜帶雨具前往觀賞。（圖／台北市觀傳局提供）

記者張志浩/綜合報導

「2023大稻埕夏日節」倒數第二場煙火預計在今（16）日晚上8時35分登場，許多民眾一早觀察到雙北頗大的雨勢，都很擔心煙火可能再次取消，台北觀傳局則表示，晚上煙火施放應該不受影響，將正常舉行。中央氣象局也表明，降雨區域中午已經慢慢往南部移動，雙北預計下午1時至2時雨勢會較明顯趨緩，大稻埕地區晚間煙火受影響機率低，但建議民眾仍要攜帶雨具。

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氣象局預報員曾昭誠說明，今（16）日一早北台灣受低壓帶影響，降雨情況明顯，不過預報上來看，大稻埕所在的「台北大同區」，降雨機率從中午過後一直到晚間9時都是20％，意味著入夜仍可能有一些陣雨出現，建議攜帶雨具。氣溫部分，大稻埕晚間約攝氏29度，不過因為下過雨，和偏西風影響較為悶熱，體感可來到攝氏35度。

▲據中央氣象局預報顯示，大稻埕所在的「台北大同區」，今晚降雨機率20％，不過體感溫度偏悶熱，可達到攝氏35度。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲據中央氣象局預報顯示，大稻埕所在的「台北大同區」，今晚降雨機率20％，不過體感溫度偏悶熱，可達到攝氏35度。（圖／翻攝中央氣象局官網）
台北市觀傳局也於官方臉書「台北旅遊網」推薦了4個祕密煙火觀賞景點，分別是延平河濱公園淡3-5號水門場域、敦煌景觀平台、北門廣場與三重忠孝碼頭。另外，大稻埕夏日節閉幕（8月20日）當天，除了8分鐘煙火秀，還有重量級卡司輪番演唱。此外，想前往同樂的民眾務必注意「交通管制」

曾昭誠指出，今天開始整個西半部地區到週六（8月19日）都要特別留意局部大雨發生，尤其今晚至明（17）日清晨，中南部的降雨幾乎沒有空檔喘息，山區更做做好防災準備，雨勢越晚會越劇烈，一直到週六才開始慢慢趨緩，請民眾持續留意天氣動態，注意外出安全。

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