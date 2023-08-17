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群創處長自爆偷吃3人妻！「藏鏡人」瘋傳是她　律師認已觸法

▲科技大廠群創（3481）爆出桃色糾紛，公司內有一名已婚的許姓處長日前在臉書自爆「婚內出軌3女」。（圖／NOWnews資料照）
▲科技大廠群創（3481）爆出桃色糾紛，公司內有一名已婚的許姓處長日前在臉書自爆「婚內出軌3女」。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

科技大廠群創（3481）爆出桃色糾紛，公司內有一名已婚的許姓處長日前在臉書自爆「婚內出軌3女」，甚至還公開3名女業務的姓名以及電話，整個偷情過程描述的非常詳細，引起網友熱烈討論。對此，律師廖芳萱表示，該名處長的發文內容已經違反個資法，而如果文章是正宮發出的則涉及電腦使用罪。

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回顧此次案件，群創一名許姓處長16日突然在臉書毀滅性自爆，透露跟妻子結婚多年，但是因為價值觀落差太大無法再溝通下去，因此多年跟公司的供應商還有客戶亂搞男女關係，時序至今「都還在持續當中」，甚至貼文還公佈了3名女子的個人背景、姓名以及電話，讓網友看傻眼瘋傳。

「我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商為了打探公司消息用身體來換取資訊」許男文章滿是懺悔之意，然而在文章發布後，不少人都關心許男是否是被盜帳號，但許男卻又再度發文表示這些都是事實，並沒有被盜帳號，宣稱「我自己做的事情我自己負責」，但對於這種毀滅性自爆，科技圈則瘋傳發文的人其實是「正宮」，事件造成討論後，目前許姓處長、3名女子事後都將臉書關閉，未對外再說明。

▲友達群創面板雙虎（NOWnews資料照片）
▲群創光電近日一位處長捲入桃色糾紛，自爆出軌三名女子。（圖/NOWnews資料照片）
據《中時新聞網》報導，廖芳萱律師舊表示，許姓處長的發文，因公開3名女子的姓名、電話等個人資訊，已違反個人資料保護法而如果貼文是正宮發出的話，還有涉及妨害電腦使用罪，據個人資料保護法第41條，意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定，或中央目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

至於妨害電腦使用部分，據《刑法》第358條，無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。

對於事件引起軒然大波，群創則會硬，關於近日公司許員的私領域事件，公司正進行了解中。對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、員工行為準則原則或人事管理規範時，公司將依法並以最高道德標準處理。公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。

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