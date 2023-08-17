百元鈔票上有建築物！他衝「當地找本尊」萬人讚爆：長知識了
新台幣紙鈔是我們每天都會使用的錢財，然而你是否曾經有認真的看過上面的圖案以及花紋呢？近日，就有網友分享自己拿著一百元鈔票，跑到鈔票上面的「建築物」合影，其照片曝光後，吸引破萬網友朝聖，直呼「真的長知識了」！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文，只見貼出的照片，一張百元鈔票上面有一棟建築物，但仔細看照片背後的風景，竟然跟手上的百元鈔票一模一樣！原來該網友在2020年的時候，帶著百元鈔票去拍照，而該棟建築物就是位於陽明山的「中山樓」，當時還特地付費買票入園區參觀。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的長知識了」、「太神了吧！竟然衝到現場去拍！神還原」、「我們的鈔票設計真的蠻有美感的老實說」、「超酷的！以前也有想過那個鈔票上面是哪一棟建築物」、「我才想問千元的小朋友是誰勒XD」、「真的長知識了！不過你那時候去有鷹架ㄟXD」。
而事實上，新台幣紙鈔的設計都別有巧思，像是500元的紙鈔上面印有「梅花鹿」，然而過去就是因為梅花鹿都棲息在臺灣海拔500公尺以下、低海拔的草生地及森林交界處；而台幣1000元上面是「帝雉」，主要棲息於中、高海拔的山區，東部地區在海拔1000公尺左右；最後則是2000元的「櫻花鉤吻鮭」，經由復育棲息於雪霸國家公園的高山溪流中，生存條件必須在海拔2000公尺處，都是層層相對，非常有趣！