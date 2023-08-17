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中國在南海島嶼「偷造跑道」！越南抗議　衛星地圖曝中方大興土木

▲中國在一個月內，在具爭議南海的西沙群島中建島上興建出一條飛機跑道和基礎建設。（圖／翻攝自推特）
▲中國在一個月內，在具爭議南海的西沙群島中建島上興建出一條飛機跑道和基礎建設。（圖／翻攝自推特）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國近幾日與菲律賓再度發生南海衝突，菲律賓政府任命曾多次辱罵北京政府的前外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）擔任中國特使也引發外界熱議。近期美聯社分析衛星地圖，發現中國竟然在具爭議南海的西沙群島中建島(Triton Island)上興建一條飛機跑道和基礎建設，外界分析中國此舉是為了斷絕美軍及其盟友使用越南港口對南海封鎖的可能。

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美聯社針對美國星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）衛星影像進行分析，發現中建島的工程，與地理位置以東的南沙群島7座人工島礁上的建設結構如出一轍，備有簡便飛機跑道、碼頭以及軍事系統。

7月的衛星圖像並未顯示中建島有工程進行的跡象，但在8月10日的衛星照片中，發現在原有的小港口和直升機停機坪外，增加了一個大型的工作區、一棟水泥建物和一條2000英尺長、45英尺寬的短跑道；短短一個月內迅速擴建基礎設施，讓外界震驚於中國的建設速度。

原本中國解放軍重點經營西沙群島中的永興島(Yongxing Island)，建有9000英尺長遠程轟炸機可使用的機場跑道，因此突然轉移陣地，在中建島也建設基礎設施，令人意外。

中國拒絕透露在中建島建設工程的細節，僅說它目的是協助全球航行安全，並強調中國在自己主權領土上想做什麼都是百無禁忌的。據悉，每年通過這條水道的貿易額高達5兆美元。

雖然中國對南海的主權聲張在2016年已經被荷蘭海牙的常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)裁定無效，但中國無視裁決，持續將部分島礁打造成為人工軍事島，並時常侵犯鄰國軍艦，囂張行徑引發鄰國不滿。

今年4月，越南總理范明正(Pham Minh Chinh)與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)會面，當面表達希望深化越美雙邊關係；美國總統拜登(Joe Biden)8月8日表示，將「儘速」安排前往越南，「因為越南希望升級與美國之間的關係，並成為主要的夥伴」。

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