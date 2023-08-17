中國在南海島嶼「偷造跑道」！越南抗議　衛星地圖曝中方大興土木

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7月的衛星圖像並未顯示中建島有工程進行的跡象，但在8月10日的衛星照片中，發現在原有的小港口和直升機停機坪外，增加了一個大型的工作區、一棟水泥建物和一條2000英尺長、45英尺寬的短跑道；短短一個月內迅速擴建基礎設施，讓外界震驚於中國的建設速度。
原本中國解放軍重點經營西沙群島中的永興島(Yongxing Island)，建有9000英尺長遠程轟炸機可使用的機場跑道，因此突然轉移陣地，在中建島也建設基礎設施，令人意外。
中國拒絕透露在中建島建設工程的細節，僅說它目的是協助全球航行安全，並強調中國在自己主權領土上想做什麼都是百無禁忌的。據悉，每年通過這條水道的貿易額高達5兆美元。
雖然中國對南海的主權聲張在2016年已經被荷蘭海牙的常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)裁定無效，但中國無視裁決，持續將部分島礁打造成為人工軍事島，並時常侵犯鄰國軍艦，囂張行徑引發鄰國不滿。
今年4月，越南總理范明正(Pham Minh Chinh)與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)會面，當面表達希望深化越美雙邊關係；美國總統拜登(Joe Biden)8月8日表示，將「儘速」安排前往越南，「因為越南希望升級與美國之間的關係，並成為主要的夥伴」。