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霍建華低調寵妻！守護10年才告白說愛　無條件現身林心如新劇

▲霍建華和林心如當了10年朋友，才成為戀人，霍建華為了老婆，無條件支持她的新戲客串。（圖／翻攝自林心如臉書）
▲霍建華和林心如當了10年朋友，才成為戀人，霍建華為了老婆，無條件支持她的新戲客串。（圖／翻攝自林心如臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

演藝圈的神仙眷侶林心如與霍建華，上個月迎來結婚7周年，林心如低調放上杯子照片慶祝。不少明星對於婚姻生活相當低調，如霍建華、任賢齊、劉德華等等，其中霍建華與林心如相識10年，才從朋友變成情人，霍建華自從結婚後，在台灣幾乎沒出席公開活動，都只能從林心如貼文中，感受霍建華愛妻的程度，近年他還為了林心如製作的新戲《華燈初上》，睽違9年再登台劇。

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▲林心如和霍建華結婚6年多，育有1女。（圖／翻攝自林心如IG）
▲林心如和霍建華是演藝圈的神仙眷侶。（圖／翻攝自林心如IG）
霍建華與林心如2005年因合作戲劇《地下鐵》相識，兩人多年來一直都是好友，直到2016年5月20日，霍建華透過工作室公開認愛「華說：希望得到大家的祝福@林心如」，金童玉女的組合掀起網友暴動，兩人於7月底在峇里島舉行婚禮，隔年女兒誕生。

▲林心如、霍建華結婚近6年。（圖／林心如微博）
▲林心如、霍建華日前結婚7周年。（圖／林心如微博）
而霍建華從不曬出家庭照片，相當低調，加上2018年他演出《如懿傳》遭到網軍洗版後，宣布停用社群媒體，輕鬆過生活，老婆林心如偶爾會放閃，曬出合照。霍建華2021年為了老婆的作品《華燈初上》客串一角，成為《華燈初上》第二季最大的亮點，林心如說：「很謝謝他，他連什麼角色也沒問就答應了」，行徑相當寵妻。

▲「檜木」霍建華（右）在《華燈初上》與「Rose MAMA」林心如衝突一觸即發。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲霍建華（右）力挺老婆的作品《華燈初上》，不問角色就答應出演。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
霍建華曾說過，最初與林心如相識時，就對她有好感，但因為害怕連朋友當不成失去林心如，所以寧願保持朋友關係也不敢表白，直到自己有十足把握能照顧林心如後，他才開口告白。

▲林心如和霍建華結婚後，家庭、工作兩不耽誤。（圖／翻攝林心如FB）
▲林心如和霍建華結婚後，兼顧家庭與工作。（圖／翻攝林心如FB）
林心如近幾年在台灣作品連發《她們創業的那些鳥事》、《光露營就很忙了》、《華燈初上》等等，身兼演員和製作人工作滿檔，反觀霍建華休息許久，最新主演的作品停留在2019年，據悉今年他接拍新戲《玫瑰故事》與劉亦菲共同主演。林心如在外頭忙碌，霍建華也願在家陪伴孩子，她感謝老公在背後支持，讓她做想做的事，「謝謝你總是讓我做自己。」
 

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