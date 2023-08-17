任賢齊「相愛20年老婆」罕見曝光！18歲女兒也入鏡 越來越像媽媽
57歲任賢齊入行33年，經典音樂及電影作品膾炙人口，與他合作過的女星無數，不過任賢齊彷彿是緋聞絕緣體，幾乎沒有花邊新聞，2002年迎娶大學學妹、服裝設計師陳則妤（Tina），育有一對兒女，不同於其他藝人頻繁讓家人曝光，任賢齊對妻兒和家庭生活極為保護，低調程度如同劉德華、霍建華等男星，為公認的愛家好男人。近日任賢齊和老婆、女兒被民眾偶遇，3人罕見在鏡頭前同框，男主人的反應相當大方，再度贏得粉絲好感。
記者楊穎軒／綜合報導
有網友15日在美國巧遇任賢齊一家人，他和鮮少拋頭露面的老婆Tina、18歲大女兒Rati被民眾目擊，夫妻倆疑似陪愛女返回就讀的伊利諾大學香檳分校，並一起採買留學期間所需的日用品，任賢齊看到粉絲認出他，熱情地揮手打招呼，沒有任何架子，女兒Rati已經長得亭亭玉立，和媽媽越來越像。
任賢齊和Tina當年在美國登記結婚，相伴至今20多年，一家四口目前定居香港，港媒曾拍到夫妻兩人在商場手牽手逛街，Tina下樓梯時，任賢齊還會出手扶著老婆，以防她跌倒，相當貼心，他曾在大陸節目《金星秀》透露，大學讀體育系時對學妹Tina一見鍾情，偷偷在她鞋子裡塞紙條告白，一直到今天，兩人無論做什麼事都會跟對方說「謝謝」，強調夫妻相處用心很重要，「哪怕她已經是你的老婆，你對她也要像當初追她時用心。」