劉德華情牽朱麗倩30年！化身「愛家天王」豪砸7億買飛機只為妻女
61歲香港天王劉德華與妻子朱麗倩恩愛超過30年，並育有1位女兒。雖然鮮少對外提起家庭生活，但劉德華可是出了名的寵妻又疼愛女兒的好男人，獲得媒體們大肆報導，甚至願意買下一台7億元台幣的私人飛機，只為了帶妻女遊山玩水。
記者詹鎰睿/綜合報導
劉德華與朱麗倩於1986年經朋友介紹認識，此後，就不斷被媒體們報導兩人交往一事，直到2009年，隨著朱麗倩的父親過世，訃告上出現劉德華的名字，雙方才證實已經在2008年拉斯維加斯註冊結婚。寵粉的劉德華還特別在官方網站上為此向外界道歉。
雖然劉德華非常注重隱私，鮮少對外分享家庭，不過在2018年香港紅磡體育館開唱時，劉德華首度讓老婆、女兒公開露面，一起在台下欣賞他的演出，唱到歌曲〈17歲〉時，舞台布幕投影出可愛的動畫，劉德華開心說到，這些都是女兒在學校的作品，「版權是屬於爸爸我的喔！」
不僅如此，劉德華還被港媒爆料，在女兒4歲生日時，買下香港黃金地段一間要價8億台幣的豪宅，以及一台要價7億元的私人飛機，希望能在不被狗仔偷拍的情況下，還能一邊帶著老婆、女兒們出國遊玩，讓人相當羨慕。
談到夫妻倆的相處，劉德華僅有一次在中國節目《魯豫有約一日行》中分享，其實老婆朱麗倩必須面對與公眾人物戀愛，所帶來的龐大壓力，但她卻從不放棄這段感情，讓劉德華深深感動，直呼：「她一直比我更愛我。」劉德華還笑著透露自己很久沒喝酒，很想體驗喝醉的感覺，結果主持人好奇詢問：「難道不能自己在家喝嗎？」劉德華才緩緩吐出實情，「我不能喝...我老婆會罵！」