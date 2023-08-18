詐領助理費分兩種！嘉義美女議員複合式詐領遭重判10年6個月

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地方議員則依《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》聘請助理及請領補助費用，直轄市議員每人可聘用公費助理6人至8人；其餘縣市議員每人則可聘用2至4位助理。議員每人每月補助費用為24萬元，公費助理每人每月支領金額，最多不得超過新台幣8萬元。
人頭型詐領是以有無實際聘用作為推定標準，例如前台北市議員潘懷宗，2008至2010年間曾以此模式向議會申請助理費共333萬元遭判刑，，但由於潘懷宗與主任在調查時繳回犯罪所得，士林地方法院認為其款項多用於選民服務，且坦承犯行，態度良好，准予減刑，判處2年有期徒刑，緩刑5年。
前民進黨立委陳賴素美在2006年到2016年期間，分別擔任過桃園16、17屆縣議員、升格直轄市後首屆市議員，遭控擔任市議員期間找來3名友人當人頭，並將3人都申請為議員助理，長期詐領金額高達723萬9,750元。今年1月，經桃園地檢署調查移送偵辦，將陳賴素美與3名人頭助理依貪汙等罪起訴。不過，陳賴素美在被偵查時，主動自白認罪，並將所有不法所得全數繳回。
前台北市議員童仲彥在2011年11月至2012年2月聘用友人擔任助理，竟指示康姓助理製作聘書，向議會詐領補助費，且助理的張姓妻子也未從事助理工作，他也讓她掛名擔任公費助理，登錄在議會春節慰勞金清冊。雖然童仲彥詐領金額僅5萬元，但最高法院認定童仲彥挪用公費助理費有貪汙的不法意圖，且堅持否認犯罪，判3年10月徒刑，褫奪公權2年定讞。
「差額型」則是以低薪高報的模式，要求助理自願捐出經費。國民黨前高雄市議員陳粹鑾利用旅行社開立的收據，向高雄市議會請款3萬元，被判刑3年8月，她將議員的職位交棒給女兒鄭安秝，鄭在2018年也順利當選市議員；但檢調調查發現，陳粹鑾坐牢時，仍在獄中搖控女兒製作不實助理名冊，向市議會詐取449萬元的助理費，一審再依貪污罪判她徒刑10年5月。鄭安秝則因為罪證不足，不予起訴。
嘉義市議員戴寧遭重判案則是人頭與差額的複合式詐領，自2012至2022年間，戴寧利用親友人頭掛名助理，並且以少報多的方式詐領逾518萬助理費。檢方起訴時指出，經查後戴寧不僅否認罪刑，又將助理聘用事宜推託是父親所為，態度惡劣且未見悔意，最終判處10年6個月有期徒刑。