不是工程師！這職業「最容易激戰同事」 逼近半數有一夜情
近日群創光電發生桃色事件，一名處長毀滅性自爆偷吃多位人妻，最終自請離職下台，讓外界議論紛紛。事實上，英國網站Thortful過去就針對2000名不同職業的人進行調查，結果按照排名發現，10類最容易和同事發生一夜情的職業當中，工程師並不是第一名，冠軍是由維護社會秩序的警察拿下。
記者張嘉哲/綜合報導
根據《每日郵報》報導，英國網站Thortful曾在過去針對2000名工作人員做一項民意調查，研究在20個職業中「哪些職業最容易與同事發生一夜情？」結果調查發現，有27%的員工曾經跟同事之間發生過一夜情，其中「警察」竟然是偷吃榜上第一名，高達44%承認曾和同事發生一夜情；而再來則是藝術家佔比38%，接著是IT人員，佔比33％。
最容易和同事一夜情職業排行榜
1、警察：44％
2、藝術家：38％
3、IT人員：33％
4、電氣或瓦斯技術人員：32％
5、銀行家：32％
6、人資（HR）：29％
7、會計師：28％
8、商店店員：28％
9、康樂中心工作人員：27％
10、公車或火車司機：25％
另外，Thortful也公布了「不可能跟同事調情的職業」，結果發現教師跟同事之間的互動是最不可能調情的職業，在調查對象當中只有10%的比例，而社工、科學家以及律師，則也沒有突破20%的比例。
最不可能與同事發生關係的職業排名
1、教師 - 10%
2、社會工作者 - 14%
3、科學家 - 15%
4、律師 - 18%
5、護士/醫生 - 19%
6、房地產經紀人 - 21%
7、銷售人員 - 23%
8、公務員 - 23%
9、工程師 - 23%
10、慈善工作者 - 24%