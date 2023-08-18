高虹安貪46萬助理費遭起訴！郭台銘、柯文哲力挺　負面聲量卻飆升

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另外，「榮泰創數據」也指出，行政院長陳建仁針對高虹安指控遭政治追殺表示，「清廉、不貪污是對政治人物最低的要求」，讓高虹安的負面聲量仍高達36,274則，本身的指控，包括詐領助理酬金和加班費，共計46萬30元、公積金被檢舉遭挪為私用等貪污行徑，討論聲量高達100,748則，其次「柯文哲力挺高虹安」，也讓討論柯文哲聲量高達34,682則，討論司法問題聲量則達27,704的討論排名第三。
至於「民進黨轟藍白護航高虹安」、「民進黨選擇性辦案」等討論，也高達26,081則，「高虹安不喝咖啡」、「支持捍衛清白」、「清廉問題」、「扯新竹棒球場案」等議題討論聲量皆達到1萬則以上，「榮泰創數據」指出，顯示外界對於高虹安遭起訴的討論程度高，同時討論的議題也較廣。
「榮泰創數據」也分析，主要相挺高虹安的兩大人物，柯文哲和郭台銘的負面聲量也連帶升高，在柯文哲召開記者會表態支持高虹安提出證據為清白奮戰後，柯文哲的負面聲量也因此事受到影響，上升至最高點12,372則，與前一日相較增加35%。
「榮泰創數據」也指出，高虹安的前老闆郭台銘同樣相信高虹安清廉正直，力挺高，也導致他的負面聲量攀升至5,739則，與前一日相比更是增加76%之多，而高虹安涉貪案持續熱議中，是否會成為2024總統大選變數之一則有待持續觀察。
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