超商隔間玻璃突炸裂 他秒接求償來電！控報會員電話「被查水錶」
你到超商消費習慣報會員電話累積點數嗎？一名網友分享日前和朋友一家到板橋某超商下午茶，未料店家對外隔間玻璃突然炸裂，他們被疏散離去後，朋友接到店員來電，指調監視器查看，懷疑他家人打破玻璃要求償，質疑「超商可以這樣查消費者電話嗎？」控報會員電話竟遭查水錶，貼文引發網友討論。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT八卦版發文「便利商店可以這樣查詢會員資料嗎？」說明他朋友家人捲入超商玻璃炸裂事件，還因結帳時報會員電話，被店家「查個資」找上門求償，「店家可以這樣查詢消費者的電話？有疑慮不是應該報警才能查詢個人資訊嗎？」懷疑超商有違反個資之嫌。
貼文引發討論，不少人驚呼「第一次聽到這種事耶」、「通常應該要透過警方，不會這樣直接叫你賠償，這算是未審先判了」、「所以我就沒在加那些會員」、「突然破掉，怎麼可以賴在隨便經過的人身上」。
但也有人認為超商沒有問題，「他有你的資料，當然可以查」、「電話是你們留給全家的會員資料，全家查尋會員資料庫聯絡會員，這樣哪有什麼外洩」、「你加入會員時條約有看清楚嗎」。
對此，該超商業者僅回應表示：「會員個資相關規範，皆已於會員條例載明；另依標準作業流程，如欲與消費者個別聯繫，會由營業幹部向總部申請同意後，再進行。」