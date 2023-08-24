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2023全球智商排行曝！台灣人「平均智商大跌」　兩國超車奪冠亞軍

▲2023年全球智力排行出爐，去年台灣以116.07的平均智商奪得冠軍寶座，今（2023）年台灣跌落至第3名。（示意圖／交通局提供2023.8.23）
▲2023年全球智力排行出爐，去年台灣以116.07的平均智商奪得冠軍寶座，今（2023）年台灣跌落至第3名。（示意圖／交通局提供2023.8.23）

記者鍾怡婷/綜合報導

2023年全球智力排行出爐！芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」針對109個國家列出「全球最聰明國家」榜單，去年台灣以116.07的平均智商奪得冠軍寶座，今（2023）年台灣排行跌落2個名次，被去年的亞軍日本、季軍匈牙利超車，以平均智商111.12位居第3名。

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「Wiqtcom」公布2023年全球智商排行榜，日本以112.33的平均智商奪冠、匈牙利111.12獲亞軍，台灣則是以111.09位居第三位。不過事實上，2022年的排行中，台灣人的平均智商以116.07佔據冠軍寶座，亞軍則為日本的112.66，季軍為匈牙利的111.42，今年各國平均智商略有降低，不過台灣猛跌近5分的平均智商，下降2個名次來到第三名。

▲「Wiqtcom」公布2023年全球智商排行榜，日本以112.33的平均智商奪冠、匈牙利111.12獲亞軍，台灣則是以111.09位居第三位。（圖／翻攝自Wiqtcom）
▲「Wiqtcom」公布2023年全球智商排行榜，日本以112.33的平均智商奪冠、匈牙利111.12獲亞軍，台灣則是以111.09位居第三位。（圖／翻攝自Wiqtcom）
2023年全球榜單排行的第4名至第10名，依序為南韓（110.84）、義大利（110.67）、塞爾維亞（110.28）、伊朗（110.15）、香港（110.14）、芬蘭（109.28）、越南（108.44）。美國則是以96.53的平均智商，在榜單中位列第77名。

不過「Wiqtcom」也特別強調，並未對每個排名國家的所有人民進行智商測驗，因此該排行榜、樣本內容僅供參考，並無法完全反映出各國的平均智商。

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