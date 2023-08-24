韓孝周、趙寅成聖誕跨年「都在親親」！《MOVING異能》導演是媒人
韓劇《MOVING異能》熱播中，韓孝周、趙寅成近日接受《Harper's BAZAAR Korea》訪問透露，導演刻意在「聖誕節」、「跨年夜」、「1月1日」給他們刻意安排吻戲，韓孝周詢問導演朴仁濟原因，導演竟表示：「因為你們都單身！」
記者陳雅蘭/綜合報導
《MOVING異能》總計20集，2021年夏季開拍，拍攝時間長達一年，所以劇組人員的聖誕節、跨年必須在片場度過，韓孝周就提到導演為了大家享受節日氣氛，準備一些驚喜和「故意橋段」，她表示：「他要我們那天拍所有的吻戲！」2人質問導演「為什麼？」導演就回說：「因為你們都單身。」2人頓時恍然大悟，韓孝周對此笑到彎腰。
字幕組也打上「希望他們墜入愛河」，韓孝周再問：「你為了我們這麼做？」不等導演接話，趙寅成就表示：「不管怎樣，我們託導演的福，玩得很開心！」韓孝周也說：「對，我們確實玩得很開心！」趙寅成透露在那之後他們有一起吃飯喝酒，還一起過年，「是美好的回憶！」
觀眾也因為韓孝周、趙寅成訪問互動「氛圍不尋常」，紛紛許願他們能假戲真做；若真的成為銀色夫妻，網友笑虧表示：「導演就是最大媒人！」