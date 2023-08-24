百萬粉絲網紅菲律賓失蹤疑雲！最新消息引熱議　營救商會證實被綁

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不過，營救商會在23日證實雅典娜在菲律賓被綁架，中國媒體《潮新聞》報導，一名潮汕商會的知情人士向《潮新聞》記者證實，雅典娜確實遭到綁架，但被虐待的照片是假的，目前已就其失蹤一事向國內警方報案，目前正在設法營救，具體情況則不便透露。
由於「雅典娜liya」過去經常曬出和郵輪、名車、餐廳和飛機的照片，讓外界誤以為她是名媛，但營救商會也表示「雅典娜liya」不是富二代，出生於普通家庭，且網傳遭人凌虐毆打的相關照片、影片都是假的，呼籲網友不要誤信謠傳和炒作。
8月23日下午，東南亞愛心團隊組織負責人陳隆（化名）也告訴《潮新聞》記者，已接收到有關營救雅典娜的請求，但目前尚無更多資訊，「現在她的具體情況不詳，我們正在尋求多方力量去協調。」
綜合外國報導指出，有微信對話流出，雅典娜原本4月要陪一名李姓閨密到菲律賓散心，該閨密名叫李怡霏，同樣是一名網紅。在出發當天，閨密李怡霏對雅典娜表示家中臨時有事無法出國，雅典娜便獨自搭上飛機前往菲律賓。沒想到雅典娜一到達菲律賓，旋即音訊全無，至今已經4個月仍然跟親友失聯，手機一直都是關機狀況，讓家人非常擔心。
本來「雅典娜liya」的社群平台幾乎天天更新動態，但近幾個月都杳無音訊，4月9日「雅典娜liya」抖音帳號裡上傳過一支她在英國街頭拍攝的影片，6月時她的小紅書出現一篇人在杭州咖啡廳的貼文和她前往保養中心的貼文，但她沒有回覆網友的訊息，貼文底下的評論區已經亂成一團，也不確定是否為本人發文，或者人在何方。