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百萬粉絲網紅菲律賓失蹤疑雲！最新消息引熱議　營救商會證實被綁

▲中國網紅「雅典娜liya」在菲律賓失蹤，引發外界議論紛紛。（圖／翻攝自微博）
▲中國網紅「雅典娜liya」在菲律賓失蹤，引發外界議論紛紛。（圖／翻攝自微博）

國際中心賴正琳／綜合報導

詐騙集團和人口販運猖獗，中國網紅「雅典娜liya」因失蹤四個多月，引起外界關注，在8月19日衝上微博熱搜第2名，23日又有最新消息指出，雅典娜確實被綁架，但網上流傳的施虐照是假的，更多詳情營救商會則不便透露。

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雅典娜在4月上傳最後一支影片後便失去蹤跡，有消息指出她被閨蜜母女騙去菲律賓並被賣掉，且家屬已支付贖金80萬人民幣（約等同於新台幣355萬元），但仍找不到雅典娜。由於先前有多起中國網紅為了炒作，謊稱被綁架的事件，外界對此案仍半信半疑。

不過，營救商會在23日證實雅典娜在菲律賓被綁架，中國媒體《潮新聞》報導，一名潮汕商會的知情人士向《潮新聞》記者證實，雅典娜確實遭到綁架，但被虐待的照片是假的，目前已就其失蹤一事向國內警方報案，目前正在設法營救，具體情況則不便透露。

由於「雅典娜liya」過去經常曬出和郵輪、名車、餐廳和飛機的照片，讓外界誤以為她是名媛，但營救商會也表示「雅典娜liya」不是富二代，出生於普通家庭，且網傳遭人凌虐毆打的相關照片、影片都是假的，呼籲網友不要誤信謠傳和炒作。

▲中國網紅雅典娜平時經常更新動向，但如今卻音訊全無長達4個月，家屬也出面尋人。（圖／翻攝自微博）
▲中國網紅雅典娜平時經常更新動向，但如今卻音訊全無長達4個月，家屬也出面尋人。（圖／翻攝自微博）
8月23日下午，東南亞愛心團隊組織負責人陳隆（化名）也告訴《潮新聞》記者，已接收到有關營救雅典娜的請求，但目前尚無更多資訊，「現在她的具體情況不詳，我們正在尋求多方力量去協調。」

綜合外國報導指出，有微信對話流出，雅典娜原本4月要陪一名李姓閨密到菲律賓散心，該閨密名叫李怡霏，同樣是一名網紅。在出發當天，閨密李怡霏對雅典娜表示家中臨時有事無法出國，雅典娜便獨自搭上飛機前往菲律賓。沒想到雅典娜一到達菲律賓，旋即音訊全無，至今已經4個月仍然跟親友失聯，手機一直都是關機狀況，讓家人非常擔心。

本來「雅典娜liya」的社群平台幾乎天天更新動態，但近幾個月都杳無音訊，4月9日「雅典娜liya」抖音帳號裡上傳過一支她在英國街頭拍攝的影片，6月時她的小紅書出現一篇人在杭州咖啡廳的貼文和她前往保養中心的貼文，但她沒有回覆網友的訊息，貼文底下的評論區已經亂成一團，也不確定是否為本人發文，或者人在何方。

▲雅典娜和閨蜜李怡霏母女的合照。（圖／翻攝自微博）
▲雅典娜和閨蜜李怡霏母女的合照。（圖／翻攝自微博）

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