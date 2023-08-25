平均地權新制上路！建商轉趨審慎 7月建築貸款增幅逾4年半新低
中央銀行今（25）日公布今（2023）年7月底銀行承做房貸餘額新台幣9兆6164億元，年增4.73%，已連續第2個月走揚，而有「建商信心風向球」之稱的建築貸款餘額則為3兆2135億元，月增量跌破百億大關，僅剩74億元，年增率更下滑至7.52%，創2019年1月以來新低，央行推測可能是平均地權條例新制上路，讓建商更趨審慎保守。不過。這是否代表房市景氣已落底，央行認為現在判斷還太早。
記者顏真真／台北報導
央行分析，由於房市前景不明朗，缺工問題仍存在，原物料價格即便未再上漲，卻仍處高點，加上房市調控措施持續推行，這些都會影響建商信心。
不僅如此，平均地權條例條正案也在今年7月1日上路，建商對此反應很大，不排除打到痛點，尤其新制上路後，建商也需要時間觀望市場變化，推案策略轉趨保守。
至於今年7月房貸餘額年增率走揚，央行認為是基期效果，由於去年5、6月國內疫情嚴峻，看屋數驟降，也影響後續交易，加上去年7月6都建物買賣移轉棟數銳減，低基期亦使得今年7月年增率放大，因此，不能就此解讀是房市反轉或回溫。
對於大型行庫反映新承做房貸金額不多，還款數卻下降，導致房貸餘額持續擴增，央行分析，可能與台股表現亮眼有關，民眾先把閒錢投入股市，不急著償還房貸本金，這從央行公布7月證券劃撥存款餘額續創新高也可看出，尤其集中市場自然人（散戶）占比從6月的58.5%，上升至60.9%。