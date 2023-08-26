最高可領5千！政府補助「換冷氣冰箱」　申請資格、方式一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次「住宅家電汰舊換新節能補助」計畫，補助產品主要針對「冷氣機」及「電冰箱」，只要符合資格並且汰舊換新，就能享有每項產品3千元的補助。
📌申請補助的條件為何？最高補助多少？
申請條件有三，包括汰換家中10年以上老舊冷氣或冰箱、換新的冷氣或冰箱要是1級能效、要在補助購買期間（2023年1月1日至12月31日）內完成冷氣、冰箱新機購置與舊機汰換，才符合補助申請條件，而除了經濟部補助之外，還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅可達2000元，合計可獲得每台5000元節能補貼。
📌怎麼申請家電補助？
只要上網查詢「112年住宅家電汰舊換新節能補助」當中的「補助產品查詢」目錄，找到補助產品的型號，並且在補助期間內購置新品、汰換舊款家電，取得廢四機回收聯單的消費者收執聯，再準備相關文件，就能開始申請。
申請的方式有兩種，分別為網路線上申請以及郵寄掛號申請，準備好身分證影本、存摺、電費單等資料，並且上傳補助產品的發票、保證書或保固卡，以及廢四機回收連第三聯的照片，填寫完資料就能送出申請，通過後就會撥款到帳戶當中。
📌只要在期限內申請都有補助？
此次的補助計畫總共撥列53億元，此次計畫實施期間為2023年1月1日至12月31日，最後申請截止日為2024年1月15日，不過如果經費撥發完畢則提前結束，民眾還是動作越快越好哦！