《山道猴子》真人版！男主「富三代身家」起底 這遊樂園他家開的
YouTuber創作者「Eric Duan」製作《山道猴子的一生》動畫，近期成為現象級作品，各種二創影片、角色帳號不斷出現，而最多人跪求的「真人版」，最近也有團隊拍出真人版，其中男主角由歌手2000所扮演，整個影片還原度被網友大讚有99％，而他的身家背景也被起底，被發現是台灣知名遊樂園小人國經營者的第3代！
記者張嘉哲/綜合報導
歌手「2000」日前在頻道發布「山道猴子的一生 真人版」的二創主題曲《莫忘初衷》MV，影片中找來陳七瀨、思琪47飾演女一、女二，而他自己則是飾演「山道猴子」男主角本人，貼身的歌詞以及動畫內的場景都逐一還原，整個MV氛圍讓有看過動畫版的人，立刻爆出共鳴。
而事實上，歌手「2000」非常熱愛音樂，本身就是一名創作型歌手，值得一提的是，2000的創作擅長運用時事來當作靈感，知名的作品包括〈出發柬埔寨 ft. Bump〉、〈我確診了 Covid-19〉，都是年度大事被創作成為經典歌曲，過去也上綜藝節目《綜藝大熱門》的單元。
然而這次創作《莫忘初衷》的這首歌曲並且拍攝MV，讓歌手2000受到矚目，根據《三立新聞網》報導，他其實是小人國經營者的第3代子孫，是名符其實的「富3代」，創作資金也由家長贊助，但坦言未來不想接管家族企業，只想好好創作音樂，讓粉絲也期待他未來更多的優秀作品！