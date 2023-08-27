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流水席辦桌吃門路！這道「二路菜」辨總鋪師功力　南部偏甜又重酸

▲辦桌宴席中，羹湯通常是第二道上桌，因此也被稱為「二路菜」，試吃這道菜就能知道總舖師的辦桌功力。（圖／記者葉盛耀攝）
▲辦桌宴席中，羹湯通常是第二道上桌，因此也被稱為「二路菜」，試吃這道菜就能知道總舖師的辦桌功力。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

疫後結婚宴席場次愈來愈多，有在南部吃到喜宴辦桌的時候，會發現羹湯往往被安排在第二道菜上桌，意即，第一道菜通常為豐盛的開胃冷盤，之後才會上羹湯這道菜，作用是讓賓客可以喝這碗濃稠羹湯、立刻暖胃，而羹湯這道菜在整個辦桌菜色中極其重要，台南老經驗辦桌師傅就揭露，要看一個師傅辦桌的功力，就從羹湯來評析。

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在台南的辦桌菜當中，羹湯會以台語「二路菜」、「二路翅」來稱呼之，因為它通常是第二道上桌，且因為常常是魚翅羹，故有此兩稱號。在台南在地廚藝經驗已經超過50多年的總舖師郭春發就證實，從羹湯最能測試出一位總鋪師的功力，尤其是最常看到的魚翅羹，因為一次要煮一大鍋，料理與調味都不容易，要做得夠香夠好吃，這位師傅才合格。而的確近幾年也因環保議題，魚翅羹裡頭通常是以素翅替代魚翅，又或者直接改為蝦仁羹、蟹肉羹。

▲早期辦桌菜的紅燒魚翅羹是重要的一道菜，現在因環保議題，也會改成蟹肉羹、蝦仁羹等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲早期辦桌菜的紅燒魚翅羹是重要的一道菜，現在因環保議題，也會改成蟹肉羹、蝦仁羹等。（圖／記者葉盛耀攝）
郭春發也提到，台灣北部的羹湯較偏鹹，又重白胡椒香；而台南、高雄的羹湯，則是要勾芡得更濃一些，且要有很重的甜味與酸味，當然近年也因現代人口味，酸味與甜韻有較淡一些了。

另外，台南也有台菜名店「阿霞飯店」，其第三代負責人吳健豪也補充說到，台南的羹是在快起鍋時最後加入烏醋，且要把烏醋快速煮進去，不是僅是起鍋前淋在上頭而已，這樣才有該有的獨特香韻。
 

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