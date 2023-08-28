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郭台銘宣布選總統！選民挖他「3個月前1篇文」崩潰：保送賴清德

▲鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參選總統。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）
▲鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參選總統。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）

記者張嘉哲/綜合報導

鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午舉行「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參選總統，也讓2024總統大選形成「四腳督」的情況。不過由於在未宣布之前，郭台銘動作頻頻，不少民調也在調查中都有把「四腳督」情況考慮進去，民調顯示郭台銘的民調一直都是4人當中最低，選情並不樂觀。而在郭董正式宣布參選後，引起PTT熱烈討論，其中郭董在5月份發出的「挺侯下架民進黨」文章被挖出，鄉民痛批「不到三個月就跳票」，認為郭台銘的舉動是在「保送賴清德」。

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郭台銘正式宣布參選總統之後，PTT立刻有人挖出郭台銘在今年5月17日發出的臉書文，當時郭董表示「恭喜侯友宜市長獲得徵召提名，代表國民黨挑戰2024總統大位， 侯市長是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選」。

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▲郭台銘曾經在5月份發出恭喜侯友宜獲得徵召的文章，並表示「會盡最大努力支持侯市長勝選」。（圖/郭台銘臉書）
「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架！」郭台銘說「在參選活動的幾十天過程中，握了數萬雙基層勞動百姓長繭的手，注視了無數對期待希望的目光，看見了許多含著淚光盼著和平的眼神，讓台銘深刻感觸到民心的向背與執政者施政的落差，參與徵召過程獲得了許多朋友的鼎力協助，不管認不認得，您的支持一直是台銘繼續奮鬥的動力，台灣人民的純樸、善良、勤勞、誠實永記我心」。

對比過去承諾「要盡最大努力支持侯市長勝選」，如今郭董出面參選，讓PTT鄉民怒轟「5/17承諾，8/28跳票，怎麼敢啊？把選民當什麼了」、「恭喜這局保送賴清德」、「不是，沒搞清楚的是要整合什麼？藍白民調都勝過他，為什麼要讓給他」、「這我真的看不懂，侯友宜應該是最尷尬的....」、「侯白民調都贏郭，為什麼要讓給他選，只能說賴清德穩了」、「提前半年恭喜賴清德」、「三個月就跳票，哪個選民要給郭台銘四年的時間」。

不過對於民調郭台銘成「四腳督」墊底的狀況，《美麗島電子報》董事長吳子嘉則分析，如果選戰演變成四腳督，「侯友宜和柯文哲被郭台銘害慘了」，郭台銘支持度不動如山，一直在10％左右，若郭台銘未來連署達100萬份，民調一定往上衝，會把柯、侯拉下來，若郭屆時民調不是居末，誰才是攪局者仍未可知。

▲鴻海集團創辦人郭台銘回應，副手人選心中已有答案。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）
▲鴻海集團創辦人郭台銘正式宣佈參戰2024總統大選。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）

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