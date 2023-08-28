山道猴子的一生未完結！作者認了「會有下個故事」：反正大家愛看
YouTuber創作者「Eric Duan」製作《山道猴子的一生》動畫，8月13日下集推出後故事線完整了，過於寫實劇情引發共鳴，截至今（28）日兩集合計觀看數已經突破1200萬，成為現象級作品。許多粉絲也紛紛敲碗跪求外傳或後續劇情，對此，作者Eric也發聲認了「有下一個故事」：反正大家愛看。
記者潘毅/綜合報導
《山道猴子的一生》動畫爆紅後，引發各界爭相二創、報導，然而作者Eric則恰巧出國旅遊，因此許多人都找不到他，直到昨（27）日深夜Eric才透過YouTube社群發聲，並笑稱：「結果這兩部影片就在我出國期間大爆炸，全台激烈討論的時候我卻跑出國神隱，對於這樣射後不理的行為我也有點不好意思」。
針對許多人最在意《山道猴子的一生》是否未來還會有續作或是外傳？Eric則坦言：「其實不只山道猴子外傳，現在我腦中也有許多故事的雛型，只是還拿不定主意下一個故事要說什麼，因為我對於腳本的撰寫有一些自己的要求，所以下一個故事會不會跟山道猴子、汽機車有關，我現在還說不準。不過應該會有下一個短篇故事影片，反正大家愛看嘛！」
而目前網路、市面上充斥著《山道猴子》相關二創產品，Eric則表示，LINE貼圖部分是不可能推出，因為劇中人物都是使用外國迷因wojak系列，是公共領域的東西，先前送件給LINE也多次被駁回。
至於商品部分，Eric則說：「目前市面上沒有任何山道猴子相關商品是我出的。片中有少數文字、圖像屬於公共領域，這些東西我覺得有人做成商品我不介意，反正本來就很尬。但影片標題文字、人物全身圖像等創作物，我們已經展開商標權的申請，這也是為了日後推出周邊所做得準備。」