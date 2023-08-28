SM男團RIIZE昇瀚沒出道就塌房！逼墮胎床照外流、疑帶未成年開房

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一名爆料者在Twitter上傳多張洪昇瀚和女性的親密接吻照，有一張照片看得出2人躺在床上，女方趴在洪昇瀚身上與他接吻，洪昇瀚則側臉微笑對著鏡頭自拍。除了一系列「甜蜜親吻照」外，還有一張汽車旅館房間照流出，爆料者聲稱，洪昇瀚曾跟未成年少女交往，把人家帶去開房間，而且眼尖的網友還發現洪昇瀚疑似把杯子裡塞滿衛生紙跟水，製作簡易版菸灰缸，網友們看到這種「熟練」的操作，懷疑他早就是「老菸槍」。
爆料者甚至還開直播把洪昇瀚的一切荒唐事跡及黑歷史全部抖出，包括：在外找小三、戀愛期間有暴力傾向、無套使女友懷孕，甚至逼迫未成年女生墮胎等無數渣男事蹟，也讓網友們對於他的私生活瞠目結舌，大家紛紛調侃表示：「RIIZE已經有夜店咖、混混，現在多了汽車旅館咖，好熱鬧」、「才剛飯上就出事了」、「根本光速級塌房」、「他可以退團嗎？」這些黑歷史曝光後引起網路熱烈討論，但目前韓國媒體未對此事報導，「SM娛樂」也沒作出回應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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