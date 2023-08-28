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SM男團RIIZE昇瀚沒出道就塌房！逼墮胎床照外流、疑帶未成年開房

▲「SM娛樂」新男團RIIZE成員洪昇瀚（홍승한）感情史被爆出。（圖／RIIZE臉書、xxeuk Twitter）
▲「SM娛樂」新男團RIIZE成員洪昇瀚（홍승한）感情史被爆出。（圖／RIIZE臉書、xxeuk Twitter）

記者陳雅蘭、實習記者郭亘芸/綜合報導

南韓「SM娛樂」繼男團NCT後，時隔7年終於要在9月4日推出新男團RIIZE，正式出道在即，卻有成員傳出負面醜聞，洪昇瀚（홍승한）昨（27）日被曝光疑似曾帶未成年少女上汽車旅館、交往期交出軌找小三，還逼人墮胎等荒唐事跡，他與女方接吻、床上親密照全數外流，網友對此表示：「都還沒出道就塌房了。」

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▲RIIZE是SM娛樂年度重點男團，萬眾矚目。（圖／翻攝自RIIZE臉書）
▲RIIZE是「SM娛樂」新推出的年度重點男團。（圖／RIIZE臉書）
RIIZE是「SM娛樂」時隔7年推出新偶像男團，7名成員分別為Shotaro、銀皙、成燦、沅彬、昇瀚、紹熙和Anton，平均年齡只有20歲，9月4日才正式出道，官方IG追蹤數突破163萬，寫下K-POP新紀錄。本月21日官方搶先釋出第一波主打歌〈Memories〉音源和音樂錄影帶，MV上線半天，觀看次數已經累計107萬，人氣不可擋。

一名爆料者在Twitter上傳多張洪昇瀚和女性的親密接吻照，有一張照片看得出2人躺在床上，女方趴在洪昇瀚身上與他接吻，洪昇瀚則側臉微笑對著鏡頭自拍。除了一系列「甜蜜親吻照」外，還有一張汽車旅館房間照流出，爆料者聲稱，洪昇瀚曾跟未成年少女交往，把人家帶去開房間，而且眼尖的網友還發現洪昇瀚疑似把杯子裡塞滿衛生紙跟水，製作簡易版菸灰缸，網友們看到這種「熟練」的操作，懷疑他早就是「老菸槍」。

爆料者甚至還開直播把洪昇瀚的一切荒唐事跡及黑歷史全部抖出，包括：在外找小三、戀愛期間有暴力傾向、無套使女友懷孕，甚至逼迫未成年女生墮胎等無數渣男事蹟，也讓網友們對於他的私生活瞠目結舌，大家紛紛調侃表示：「RIIZE已經有夜店咖、混混，現在多了汽車旅館咖，好熱鬧」、「才剛飯上就出事了」、「根本光速級塌房」、「他可以退團嗎？」這些黑歷史曝光後引起網路熱烈討論，但目前韓國媒體未對此事報導，「SM娛樂」也沒作出回應。

▲昇瀚跟女生親密行為、上汽車旅館的照片被流出，爆料者指出女方未成年。（圖／xxeuk Twitter）
▲昇瀚跟女生親密行為、上汽車旅館的照片被流出，爆料者指出女方未成年。（圖／xxeuk Twitter）
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