學校開學了！老師急衝全聯「下訂30包神物」 過來人秒懂：很好用
8月30日是全台灣國小、國中、高中的開學日，這家長鬆了一口氣，但卻也有另一群人卻是進入備戰狀態！近期就有民眾在全聯賣場目睹，另一位客人在櫃台開口要訂30包乖乖，還指定要綠色的，因為8月30日要用，過程曝光之後也引發老師們共鳴喊：「一定要買」。
記者潘毅/綜合報導
日前一位民眾在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》上發文分享，當天自己到全聯購物結帳時，突然聽到前方顧客開口向櫃檯的收銀員表示，想要預定30包乖乖，還特別強調「要綠色款」，其他顏色都不需要，且指定日期是8月30日要使用。
當事人聽到這，本以為前面顧客可能是工廠或需要操控大量機器的公司雇員，為了近期普渡拜拜後還能放在機器上，才選擇買綠色乖乖。但下一秒前方客人又加碼要買30支棒棒糖，原PO才驚覺：「原來是老師啊！」
不過原PO同時也好奇：「綠乖乖的功能原來這麼多了嗎？可是給學生吃掉不就沒用了嗎」；隨後也引出大批老師回應「真的！吃了才會乖乖啊」、「老師路過，沒錯，我們開學都會帶乖乖去拜土地公，不過給學生吃棒棒糖就不建議了」、「外服內用都要啊」。
事實上台灣的「乖乖文化」已是全球聞名，把綠色包裝的「椰奶油椰子乖乖」擺放到各種機械上，象徵著機器「保持綠燈」乖乖運轉，不會出狀況，而擺上的乖乖平時不能隨便移動，快到期之前也需要進行更換，這個特殊的文化逐漸成為一股共識，甚至曾經吸引外國媒體《BBC》大篇幅報導。