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172萬人今領錢！最高爽領4萬元　勞動部明再發7筆錢：記得刷存摺

▲勞保年金、職保年金、勞退月退休金等給付都在今（30）入帳，約有171萬人可領，最高4萬元。明天則發國民年金保險老年年金等給付。（示意圖／記者潘毅攝）
▲勞保年金、職保年金、勞退月退休金等給付都在今（30）入帳，約有171萬人可領，最高4萬元。明天則發國民年金保險老年年金等給付。（示意圖／記者潘毅攝）

記者徐銘穗/綜合報導

你有沒有聽見錢錢進帳的聲音！8月倒數第2天，據勞動部勞保局行事曆顯示，勞保年金、職保年金給付及勞退月退休金今（30）起陸續入帳，其中勞保年金核付人數約171萬人，核發金額約321億元，換算下來平均每人可領到1.86萬元，實際領取金額則依個人投保狀況而定，據統計，約有超過2000人可領超過4萬元。

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《NOWnews今日新聞》日前曾整理勞動部8月下旬發錢圖表，提醒有請領的民眾記好時間確認是否入帳。勞動部指，當中最多人請領的是勞保年金，請領方式主要分為3種，分別是「按月領取老年年金給付」、「老年一次金給付」、「一次請領老年給付」。

▲《NOWnews今日新聞》整理勞動部8月下旬發錢圖表，提醒有請領的民眾記好時間確認是否入帳。（圖／記者徐銘穗製）
▲《NOWnews今日新聞》整理勞動部8月下旬發錢圖表，提醒有請領的民眾記好時間確認是否入帳。（圖／記者徐銘穗製）
不過，從2022年起，勞保年金請領年齡提高為63歲，也就是說，1960年出生的勞工，要在2023年才可以請領。據統計，截至2022年底有近160萬名勞工請領，超過2200人可以領到4萬，8萬人領3到4萬，52萬人領2到3萬，81萬人領1到2萬，17萬人領不到1萬。

此外，產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金等7款項，將在明（31）入賬。


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