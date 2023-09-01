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房市／信義房屋觀察　8月首購比例破5成

▲8月房市交易狀況，房市呈現穩定的自用當道，首購的比例進一步拉高到5成以上。（圖／資料照片）
▲8月房市交易狀況，房市呈現穩定的自用當道，首購的比例進一步拉高到5成以上。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

雖然第三季是房市的傳統淡季，不過今年似乎淡季不淡，8月房市買氣不僅有兩位數的同期年增幅，同時也與6、7月交易量相當。觀察8月房市交易狀況，房市呈現穩定的自用當道，首購的比例進一步拉高到5成以上，每兩間交易至少就有一間是首購族群。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，下半年房市頗有利空出盡的跡象，包括升息循環告一段落，7月1日平均地權條例已經上路，預售投資退場與法人購置住宅受影響，不過政府推出新青安房貸政策，政策上偏向打擊投資和非自用，幫助首購自用降低負擔，有穩定首購自用買氣的效果，統計發現總價700~1000萬交易，較上月略微增加。

觀察8月房市交易狀況，總價700~1000萬元交易佔比增加，尤其新北市700~1000萬元交易增加較明顯。若以區域來看，8月成長最多的區域是高雄市，較7月交易量增幅超過2成，研判應是科技業投資案確定後，之前的不確定利空解除，帶動市場買盤回籠。

曾敬德指出，近期房市買氣仍維持相對穩健，今年第三季並未出現傳統淡季衰退的狀況，甚至表現跟6月相當，房市表現穩健，年底前雖然有總統大選，但並未對房市造成太多觀望氛圍，平均地權條例上路的確對預售市場買氣短期有衝擊，房市呈現「二手穩健、一手略悶」。

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