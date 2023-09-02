房市／為台灣培養企業倫理人才　信義房屋周俊吉獲獎

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政治大學校長李蔡彥表示，此次獎項來自教育部捐資教育事業獎勵辦法，感謝企業支持學校發展，包括學校希望種子計畫、信義書院及公企中心等計劃，尤其公企中心改建落成後更成為推廣教育、辦理會議交流的空間，學生得以有更好的學習環境，教學研究得以持續發展。
而信義房屋自2012年與政大商學院共同創設以「企業倫理」為核心的「信義書院」，藉由研究與推廣，從教育源頭、經理人的養成過程注入更多對企業倫理的關注，以提高企業領導人對企業倫理的重視，提升產業的競爭力，強化國家永續品牌形象。
信義書院執行長別蓮蒂上台致謝表示，周俊吉強調企業要「先義後利、重視企業倫理，因此改變了課程設計，也陸續做了很多責任投資、綠色供應鏈的合作，最近得到教育部深耕計畫，成立永續管理中心，這都要「感謝周先生在政大商學院撥下善的種子。」
別蓮蒂表示，而改建後的政大公企中心，則顯現了善的種子，逐漸綻放為美麗的花朵，營運至今，舉辦最多的活動為ESG跟永續相關研討會，次多則是創新類型的活動，已成為產官學界交流永續議題的重要基地。
信義房屋表示，信義書院協助政大商學院規劃院內各專業領域倫理課程，成為全國首創將企業倫理設為博、碩、學士以及EMBA各學程必修科目的商學院，經由問卷回饋顯示，高達九成以上的學生會更了解並重視企業倫理與學術倫理。
此外，信義書院更補助國內學者撰寫企業倫理相關論文與個案，系統化提升研究質量；信義書院研究團隊亦將研究成果撰寫論文並投稿期刊，十年來全院累積超過60篇期刊論文發表，2020年跨界合作提出SDGs重要性調查報告與台灣永續專家觀點。
為持續擴大影響力，信義書院與國際校系進行企業倫理交流，並和企業合作辦理論壇講座、實習專案、工作坊及師資培訓等活動，並辦理教師研習，跟全台灣的大學教師分享企業倫理的個案教材，提升倫理與永續教育品質。
去年，信義房屋支持改建的政大公企中心落成，信義書院將以公企中心為據點，與公企中心合作開設企業高階經理人的ESG進修專班，並將串連信義書院的企業夥伴、永續夥伴們辦理更多的活動，持續發揮影響力。