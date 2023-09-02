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身分證號碼藏「1987654321」秘密　「LRSY」4英文字母已絕版

▲身分證號碼第一碼英文不是出生地，而是戶籍登記地，而且用「1987654321」這一串數字，就能查驗真偽。圖為曾獲獎的新式身分證設計。（圖／翻攝身分證明文件再設計網頁identityredesign.tw）
▲身分證號碼第一碼英文不是出生地，而是戶籍登記地，而且用「1987654321」這一串數字，就能查驗真偽。圖為曾獲獎的新式身分證設計。（圖／翻攝身分證明文件再設計網頁identityredesign.tw）

記者徐銘穗/綜合報導

從小跟到大的身分證號碼竟暗藏數字秘密！繼雙胞胎身分證號碼並非連號，而是有「特殊規則」被揭露後引發討論，有網友日前在Dcard分享，發現身分證第一碼英文不是出生地，而是戶籍登記地，而且用「1987654321」這一串數字，就能查驗身分證號碼是否為真，直呼：「你一定不知道！」此外，因縣市合併等因素，目前L、R、S、Y等4英文字母已絕版

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每個人的身分證字號含第一碼英文共10碼，且獨一無二。原PO在Dcard上分享，表示她長這麼大，今天才知道身分證號碼是有秘密的，每人戶籍登記所屬英文字母有其對照「數值」，可得出一組11碼數字，扣掉最後1碼不計算，再逐一個別乘以「1、9、8、7、6、5、4、3、2、1」，再將各個乘出來的數字相加，加總後除以10可整除，再減去10就是身分證最後1碼。

▲身分證驗證規則步驟。（圖／翻攝Dcard）
▲身分證驗證規則步驟。（圖／翻攝Dcard）
訊息一出引發討論，不少人直呼「現在才知道」，也有人感慨已絕版的身分證英文字母，包含代表台中縣的L、台南縣的R、高雄縣的S及陽明山管理局的Y。

不過，理組同學則認為身分證「數字秘密」是常識，直言「哪個寫程式的沒寫過這題！」資工系同學補充，「第一支程式：hello world、第二支程式：身分證字號檢核器、第三支程式 自製OS」。台大資工同學說「幼稚園無聊翻爸爸的程式書就知道了，害我有段時間以為這是常識。」讓他校網友嘆：「難怪你是台大，幼稚園時我還在想怎麼在媽媽結帳的時候偷塞餅乾。

身分證除了上述英文、數字秘密外，ICU醫師陳志金先前也曾在臉書發文，破解「6種」有關雙胞胎身分證號碼的秘密，並製圖分析，醫師透露，同性別雙胞胎的身分證，前8碼一樣，到「第9碼」是連號，但第10碼是檢查碼，不會連號，因此才使得雙胞胎身分證號碼非連號，引起網友熱議。
 


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