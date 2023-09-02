強強聯手 茶農聯名首推限量「山茶酥包布鐵盒」搶市

明星帶路訪高雄美食　高市府推「高雄玩夯局」

▲香蕉(王俊傑)走進那瑪夏體驗原鄉生活。（圖／高市府提供）
▲香蕉(王俊傑)走進那瑪夏體驗原鄉生活。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高市府今(2)日推出《高雄玩夯局 Happy Together》用鏡頭紀錄高雄百年（Kaohsiung One Hundred）的獨特地方特色與飲食文化，由正在籌備婚禮的香蕉（王俊傑）帶大家深入那瑪夏體驗原民生活。《高雄玩夯局 Happy Together》除了在高雄公用頻道CH3播放外，也歡迎所有觀眾透過網路平台欣賞，將高雄的美好分享出去。

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▲香蕉(王俊傑)那瑪夏體驗小農手做麵包。（圖／高市府提供）
▲香蕉(王俊傑)那瑪夏體驗小農手做麵包。（圖／高市府提供）
新聞局局長項賓和表示，專屬於高雄的美食旅遊節目《高雄玩夯局》，不僅走踏吃、喝、玩、樂熱區，也有在地文化體驗夯點，讓年輕、活潑的明星主持群帶您探訪高雄地方市井生活，品嚐社區巷弄裡的人情味，邀請各地朋友準時收看，精采內容絕對讓您意猶未盡。

香蕉說:「那瑪夏曾被稱為神仙住的地方，結婚前一定要來獲得神仙們的祝福」、「平常就會帶家人到高雄旅遊，但是親自體驗深山的原民生活非常難得，想把原鄉的好客知足、特殊文化故事介紹給大家。」

▲宇珊舞陽品嘗海光俱樂部眷村好料理。（圖／高市府提供）
▲宇珊舞陽品嘗海光俱樂部眷村好料理。（圖／高市府提供）
《高雄玩夯局》每集節目強打獨一無二遊程，香蕉(王俊傑)品嘗甲仙米其林必比登推薦美食，並帶觀眾瀏覽那瑪夏鑽石級綠建築。跟著宇珊和舞陽「夜訪高雄」，搭上媲美威尼斯的愛河貢多拉船，還走訪左營見城之道及華麗轉身的美術館、懷舊餐館。

▲張立東陳玉婷翻閱高雄日嚐366大啖好料理。（圖／高市府提供）
▲張立東陳玉婷翻閱高雄日嚐366大啖好料理。（圖／高市府提供）
張立東、陳玉婷現場翻「高雄日嚐366」美食聖經，無彩排無腳本全實境，翻到哪就吃到哪，直擊高雄好味道。夏語心到茄萣搭舢筏體驗傳統捕魚、到興達港大啖海鮮，更跳上帆船享受乘風而行的快感。

《高雄玩夯局 Happy Together》除了在高雄公用頻道CH3播放外，也歡迎所有觀眾透過網路平台欣賞，將高雄的美好分享出去。網路播出平台：高雄市政府YouTube、LINE TV、三立新聞網、三立YouTube、Vidol、Vidol YouTube。

另外，電視頻道重播時段：每週六上午11點高雄公用頻道CH3、三立都會台CH30每週六下午5點、中華電信MOD綜合台CH301每週六下午5點、海外衛星馬來西亞UnifiTV、三立國際台每週日下午2點。

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