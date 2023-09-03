海葵前世原來叫「龍王」！18年前重創福建釀147死 中國要求除名
編號第11號的海葵颱風（Haikui）暴風圈已在今（3）清晨5時許觸陸，中心預計下午至傍晚將在台東附近登陸，將是4年來首顆登陸台灣本島土地的颱風。不過，其實海葵原名叫「龍王」，但因2005年9月以強颱之姿來襲，釀台灣2死73傷、中國福建147死逾39傷，財損超過9億美元，被中國要求除名，改叫「海葵」。
記者徐銘穗/綜合報導
巧合的是，海葵颱風轉生後，預測路徑卻和前世、2005年的強烈颱風「龍王」很相似。當年，龍王颱風在10月2日從花蓮豐濱鄉登陸，花蓮氣象站測出了每秒64.9公尺，相當於17級以上的最大陣風，打破花蓮紀錄，造成1人被倒塌房屋壓死、1名農民失蹤。
龍王颱風從彰化出海、進入中國大陸後，強降雨更造成山洪暴發，福建福州的一處武警訓練基地遭到土石流沖刷，造成85人遇難，也造成公車、火車站線路停運、鐵路中斷、高速公路被淹，累計在陸奪走147條人命。
國際上有統一的颱風命名法，由14個國家提供140個颱風名。因龍王在中國釀成嚴重災害，中國因此提出除名要求，蒐集了「哪吒」、「海葵」、「水仙」、「麒麟」和「梧桐」等5個颱風名稱，世界氣象組織颱風委員會審議後，專家選定「海葵」，自2007年開始，正式由「海葵」取代「龍王」，2012年第一次使用。