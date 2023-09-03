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INFINITE台灣場唱完歌迷走一半　優鉉衝上台要二安：粉絲快回來啊

▲INFINITE台灣演唱會帶來二次安可。（圖／讀者提供）
▲INFINITE台灣演唱會帶來二次安可。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭/新北報導

南韓男團INFINITE今（3）日下午4點在五股展覽中心舉辦《COMEBACK AGAIN》演唱會，他們不僅準備「逆應援」致謝台灣歌迷INSPIRIT（粉絲名），成員聖圭、東雨、優鉉、成烈、L、成種更5度下台與3000位粉絲互動；還罕見準備「二次安可」表演，優鉉一現身就對離場的粉絲喊：「 粉絲都回來吧！」整晚演出共有27首歌，總計3小時又16分鐘，誠意十足。

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▲INFINITE呈現《BTD（Before The Dawn）》經典蠍子舞。（圖／D-SHOW）
▲INFINITE呈現《BTD（Before The Dawn）》經典蠍子舞。（圖／D-SHOW）
INFINITE原定晚間7點結束演唱會，但部分粉絲不肯離席，頻頻唱《再次回來吧》，竟然成功把成員請出來，優鉉笑說：「我衣服都脫了，聽到《再次回來吧》都跳起來了！粉絲都回來吧！！」但優鉉打預防針先說，因為前面演出體力耗盡，「剛才力氣充足，現在會輕鬆一點喔」，大家隨後就帶來《Julia》、《That Summer》等表演。

二度安可時，成烈再次下台繞全場，一度開啟小小簽名會，當《Julia》唱完時，成員要他不要回舞台上，接著表演《That Summer》，表演完後他們說：「你們還好嗎？我們會再來的！你們家裡有人在等你們吧？」全場回答「沒有」，他們笑回：「但我們有家人在等我們！」優鉉離開前更表示：「謝謝你們等我們！」更清唱一段《白色告白》送給台灣歌迷。

INFINITE 2023《COMEBACK AGAIN》回憶殺完整歌單（新北Day2版本）：

《再次回來吧》
《BTD（Before The Dawn）》
《The Chaser》
《Back》
《Paradise》
《The Eye》
《Tell Me 2018》
《Bad》
《Last Romeo》
《I Hate》
《Still I Miss You》
《Between me&you》
《Synchronise》
《Entrust》
《Cover Girl》
《New Emotion》
《Time Difference》
《成為我的人》
《Man In Love》
《Nothing's Over》
《CLOCK（2019）》
安可：
《Wind》
《As Good As It Gets》
《Begin Again》
二安：
《Julia》
《That Summer》
《白色告白》

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