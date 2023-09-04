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「6種行業」不可能放颱風假！人事行政總處曝規定　還沒額外加給

▲海葵颱風（Haikui）強勢襲台，今（4）日多達14縣市宣布停班停課，但其實並非所有人都有颱風假放。（圖／記者蕭涵云攝）
▲海葵颱風（Haikui）強勢襲台，今（4）日多達14縣市宣布停班停課，但其實並非所有人都有颱風假放。（圖／記者蕭涵云攝）

記者潘毅/綜合報導

海葵颱風（Haikui）強勢襲台，今（4）日更有多達14縣市宣布停班停課，讓不少上班族多獲得一天休息，但其實並非所有人都有颱風假放！有專家就盤點6大行業，反而會在颱風來襲無法休息、更加忙碌，甚至還沒有額外加給！

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▲卡努颱風襲台，北北基宜宣布放颱風假，台北市信義商圈部分店家，如：威秀影城湧現人潮。（圖／記者陳明中攝）
▲前陣子卡努颱風襲台，北北基宜宣布放颱風假，影城卻湧現人潮。（圖／記者陳明中攝）
臉書粉專《2030台灣無貧困推進協會》昨（3）日晚間發文盤點「這些行業沒有颱風假」，同時列出這6大職業在颱風天時會遇到的狀況：

❗醫護人員
颱風來襲期間，還是有很多生病受傷的人需要到醫院接受救治，甚至會有因為颱風災害而傷亡的個案要處理。

❗台電維修人員
由於颱風來襲，可能會導致供電異常，台電維修人員必須風雨無阻搶修，還會被民眾罵效率太慢。

❗新聞從業人員
颱風天不僅更需要忙著寫相關的新聞稿，甚至還得站到風雨中播報新聞，相信大家在電視上都看過。

❗服務業
大多數的服務業從業人員颱風假反而更忙，如果放了颱風假卻沒有風雨，電影院、KTV、超商、餐廳等地的店員將會忙得分身乏術。另外，許多客服人員也必須24小時待命，不能放颱風假。

❗軍警消
颱風來襲，軍警消不會放颱風假，反而需要處裡更多大大小小的雜事。

❗運輸業
颱風期間，交通工具依舊會持續營運，因此運輸相關行業的人員也得出勤。

▲台東縣卑南鄉賓朗村附近，已經有許多路段的電線杆，被海葵的強風所吹倒，也有台電工程車抵達，正在進行搶修工作當中。（圖／《台東臉書災害通報》社團）
▲昨（3）日台東縣卑南鄉賓朗村有許多路段的電線杆被強風所吹倒，台電工程車抵達進行搶修工作當中，因此颱風來臨時，反而是台電維修人員更忙碌的時期。（圖／《台東臉書災害通報》社團）
其實上在行政院人事行政總處公布天然災害停止上班及上課情形的網站中就有寫到「停班停課僅適用範圍為各級政府機關及公、私立學校；至於交通運輸、警察、消防、海岸巡防、醫療、關務等業務性質特殊機關（構），為全年無休服務民眾，且應實施輪班、輪休制度，如遇天然災害發生時，其尚無停止上班之適用」。

最後《2030台灣無貧困推進協會》也忍不住呼籲：「當人們期待放颱風假時，有些人卻不能放颱風假，甚至必須在風雨交加的時候冒著危險出勤，而且也沒有額外的加給。依照現行法規，颱風假僅適用於政府機關、學校，對私人企業無強制力，為了保障勞工生命安全，期盼日後能讓相關法規更加完善。」


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