「6種行業」不可能放颱風假！人事行政總處曝規定　還沒額外加給

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❗醫護人員
颱風來襲期間，還是有很多生病受傷的人需要到醫院接受救治，甚至會有因為颱風災害而傷亡的個案要處理。
❗台電維修人員
由於颱風來襲，可能會導致供電異常，台電維修人員必須風雨無阻搶修，還會被民眾罵效率太慢。
❗新聞從業人員
颱風天不僅更需要忙著寫相關的新聞稿，甚至還得站到風雨中播報新聞，相信大家在電視上都看過。
❗服務業
大多數的服務業從業人員颱風假反而更忙，如果放了颱風假卻沒有風雨，電影院、KTV、超商、餐廳等地的店員將會忙得分身乏術。另外，許多客服人員也必須24小時待命，不能放颱風假。
❗軍警消
颱風來襲，軍警消不會放颱風假，反而需要處裡更多大大小小的雜事。
❗運輸業
颱風期間，交通工具依舊會持續營運，因此運輸相關行業的人員也得出勤。
其實上在行政院人事行政總處公布天然災害停止上班及上課情形的網站中就有寫到「停班停課僅適用範圍為各級政府機關及公、私立學校；至於交通運輸、警察、消防、海岸巡防、醫療、關務等業務性質特殊機關（構），為全年無休服務民眾，且應實施輪班、輪休制度，如遇天然災害發生時，其尚無停止上班之適用」。
最後《2030台灣無貧困推進協會》也忍不住呼籲：「當人們期待放颱風假時，有些人卻不能放颱風假，甚至必須在風雨交加的時候冒著危險出勤，而且也沒有額外的加給。依照現行法規，颱風假僅適用於政府機關、學校，對私人企業無強制力，為了保障勞工生命安全，期盼日後能讓相關法規更加完善。」