一家人霸吃7500元龍蝦海鮮餐 嫌貴只付2700元閃人！下場曝光
麥當勞在台灣推出450元的鰲龍蝦堡套餐引發討論，有人吃了過敏、有人喜歡，也有人沒那麼喜歡，但再怎麼嫌，該埋單的餐點費還是得付。不過，馬來西亞一家知名海鮮餐廳發生「吃霸王餐」事件，一家人吃了7500元龍蝦、龍虎斑等高價海鮮，卻嫌太貴，最後只付2700元閃人，餐廳公開當事一家人長相，等了6天沒等到他們回來補足欠款，最終決定報警討公道。
記者徐銘穗/綜合報導
綜合外媒報導，被吃霸王餐的是馬來西亞沙巴亞庇著名海鮮餐廳「Jesselton Point Seafood Restaurant」，老闆日前在臉書發文，指8月27日晚上9時許，一家人來餐廳用餐，點了龍蝦等多項高價海鮮，總計1102令吉（約新台幣7500元），但這家人認為太貴，而且全部的人身上只有不到500令吉現金，於是只支付400令吉（約新台幣2700元）就離開，讓餐廳損失4800元。
餐廳隨後發布監視器拍下的食客照片，希望網友幫忙尋人，要求他們盡快補足差額。但等了6天沒等到他們主動回來繳付餘額，餐廳9月2日決定報警，再次呼籲有關食客盡快現身解決問題。網友痛罵：「吃不起，還扮豪客，丟臉」、「簡直不要臉」，若認為餐廳食物太貴，可以向餐廳反映或投訴。
在台灣也屢有海鮮餐廳太貴爭議，一頓海鮮餐要價4.1萬元引發討論，被指坑殺觀光客，當地縣政府也緊急以公權力介入調查。消保官指業者應標示清楚價格外，也建議消費者用餐前要問清楚計價方式避免爭議。
若在台灣蓄意吃霸王餐，實務上有可能構成詐欺罪。 依《刑法》第339條規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。