冷氣開26度電費爆了！帳單7000元她傻眼 關鍵曝光：一堆人講不聽
過去一兩個月天氣相當炎熱，不少人每天都待在冷氣房當中，下班回家就是開啟冷氣到天明，各式省電的吹冷氣方法台電也不斷倡導，然而近日到了繳電費的時刻，卻有許多人費用高到臉綠。近日，就有網友表示，家裡夏天的電費超貴，最新一期帳單要7000元，但明明冷氣都有開26度或者以上，貼文曝光後，不少人找出「關鍵原因」，搖頭直呼「怎麼還是一堆人講不聽」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「最近收到最新的電費帳單，發現兩個月的電費要7000元，過去都沒有繳過這麽高的金額，問了媽媽用電情況，才知道小侄子因為暑假都在家裡，怕孩子熱到，所以冷氣幾乎都開24小時，可是為了省錢，冷氣溫度都是吹26度甚至以上，沒想到還是這麼貴！好奇大家這個夏天的電費都是多少啊？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「我也都這樣吹我才2000多.....」、「怎麼那麼貴啊？你家冷氣確定是變頻冷氣嗎？」、「我家也跟你家差不多使用方式啊，我家才2500有找欸，冷氣要找師傅來看一下吧」、「效能一級變頻冷氣真的會比較省，我年初剛換，到目前為止電費每期都比去年的便宜」、「好貴，你家確定是變頻的？是幾級節能要看一下」。
事後，該原PO回應「我家是用能效3級的定頻冷氣，真的是因為這樣才使電費增加嗎？」不少熱心網友表示「定頻冷氣就比較耗電，長時間使用的話定頻冷氣是行不通的喔！」、「趕快換吧！怎麼那麼多人講不聽，想省變頻冷起的費用，長期下來多付的電費早就超過變頻冷氣費用啦！」
事實上，過去台電過去就曾經解釋，變頻冷氣就是可控制壓縮機的運轉頻率，剛開啟時會以高功率運轉來達到設定的溫度，當室內溫度達到降下來的設定溫度時，就會改以低頻率的運轉模式來維持室溫，進而達到省電的作用，然而對於需要「長時間」使用冷氣的民眾來說，絕對相對適合，像是該網友的情況，家裡的定頻冷氣更應該立即汰換才是！