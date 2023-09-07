籃球／謝典林4年前曾拜會中國籃球主席姚明 前妻是台劇女神李燕
中華隊最終未獲得U16亞洲青年男籃錦標賽的參賽資格，此事引起台灣籃壇的譁然和熱議，不過籃協理事長謝典林十分氣憤，直接點名要跟姚明單挑，氣勢十分驚人，而謝典林也被球迷挖出，4年前他曾「拜會」中國籃球主席姚明的照片，謝典林開心露出微笑，就像球迷一樣，而謝典林也被球迷起底，前妻李燕，出身政治世家，「難怪說話大聲」。
運動中心/綜合報導
謝典林原名謝典霖，2019年初改名，彰化縣出身，原中國國民黨籍、2023年7月改為無黨籍。現任彰化縣議會議長、中華民國籃球協會理事長，父親謝新隆是彰化在地「三大有線電視」與「三大寬頻」董事長，他出身政治世家，姊姊謝衣鳯為立委，母親鄭汝芬過去也是立委出身。
2013年9月30日，李燕與時任彰化縣議會議長謝典霖登記結婚，於2015年3月協議離婚。兩人分開原因，李燕當時說明，「沒有第三者，主要是個性不合。」
李燕活躍於台灣八點擋連續劇，曾拍過《台灣龍捲風》、《炮仔聲》、《世間情》、《金色摩天輪》等台劇，被封為「台劇女神」。
離婚後謝典林依舊持續活躍於地方，他也是大力推動「寶島夢想家」成軍的幕後推手之一，謝典林2019年曾拜會姚明，當時就留言秀照片，「挪抬」姚明以示尊敬，「帶著期待心情，特來拜會中國籃協主席 姚明，想跟他一對一 ，到了現場 卻只能坐著談 實在可惜⋯」。
謝典林當時提出「兩岸學生籃球交流訓練」、「球員的移地訓練」、「組成兩岸明星隊」、「組隊參加CBA」，如今跟姚明似乎已經水火不容，直接宣戰。