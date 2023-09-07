台中中央公園「首排精華地」　單價331.5萬成水湳新地王

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉文傑指出，水湳經貿園區地價比肩七期，得益豐富的建設硬實力，且近期市府啟動了「經貿段6、8地號」的地上權招商，預計引進國際級旅館及複合式百貨商場，使經貿園區未來發展更具想像空間，以現今當地建案單價已站上9字頭的情況來看，往後公園首排新案頗具創價可能性；不過近期預售市場受平均地權條例新制衝擊，價量表現相對保守，估計業者會等到政策影響淡化後，再伺機推案進場。
台灣房屋彙整歷來台中單價最高的土地交易，由興富發2020年以每坪350萬元買下的惠國段土地居首；亞軍是豪宅「丽格」基地，2014年由大陸建設與厚生集團聯手，以單價346.9購入；齊興建設去年初買下的歌劇院首排惠國段土地，單價達336萬元奪下季軍；本次揭露的水湳經貿文商段土地，直接空降第四名；大陸建設在2012年取得的「宝格」基地，則以每坪327萬元位居第五。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，單價300萬元以上的土地，都具有「高容積率」特色，尤其是七期的新四、新六，容積率分別達650%、600%，是台中市區開發效益最高的土地，因此價碼不同凡響。
然而隨著七期發展成熟，高坪效精華地已相當稀少，而台中市區的新興重劃區中，只有水湳經貿的文商段部分土地，享有500%高容積率，使建商即使面臨打炒房干擾，仍重金卡位不手軟。