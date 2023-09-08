韓版想見你《走進你的時間》上線！安孝燮演許光漢　但不會用MP3

我是廣告 請繼續往下閱讀
《走進你的時間》中，安孝燮跟許光漢一樣一人分飾兩角，角色的年齡也不同，但他表示不會因此思緒混亂，因為在各別詮釋「具延准」跟「南時憲」時，自己只專注於角色當下的故事發展，他反而擔心起觀眾的觀感會混淆，所以特別在2個角色的服裝做出差異化，「我外貌方面很細心的準備了，請大家一定要注意看」。
安孝燮也補充：「拍攝的時候其實並不是按照時間的順序去拍，而是在30歲、20歲、10多歲的年代之間切換，要投入到劇情對我來說是一個挑戰。所以我很注重眼神的演繹，我認為在每個人的眼神中，都會看到一份真誠，而不同的年齡段也會有不同深度的眼神，跟我最符合的角色，是跟我年齡最相符的30歲的時候。」
《想見你》中的穿越時空關鍵為隨身聽和卡帶，1995年出生的安孝燮表示自己的年代，剛好是卡帶跟CD轉換的時候，同時分享年幼時跟卡帶的難忘回憶，他說：「小時候我爸爸每天早上都會給我放經典的卡帶音樂，這是我的回憶之一。」
《走進你的時間》中的穿越時間是回到1998年，當年的安孝燮才3歲，問及讓他印象深刻的年代，他第一個聯想到的是MP3，但自己其實不知道怎麼把歌放進去MP3裡，所以都是聽姊姊喜歡的音樂清單。對於演藝穿越變年輕，現年28歲的安孝燮表示穿回校服確實很害羞，「但隨著一天天的拍攝，我集中故事裡，慢慢的也就相信我也是一個高中生了。透過這次的演出，能夠再次體驗高中生的生活，對我來說滿幸福的。」
除了音樂，原作中的摩托車也是重要的存在，但安孝燮表示他跟姜勳都不會騎摩托車，2人為了拍好騎車的戲碼，提前2個月做準備，「每當有騎機車的場面，我都會非常緊張，因為除了要一邊騎車還要一邊表演，所有每次有騎車的戲份，我都會提早到現場練習」。《走進你的時間》總計12集，9月8日下午3點獨家在Netflix上線。