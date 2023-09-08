Selina任家萱順利產下小腰果！前夫張承中「1貼圖」送祝福

韓版想見你《走進你的時間》上線！安孝燮演許光漢　但不會用MP3

▲改編自許光漢主演《想見你》的南韓影集《走進你的時間》，男主角由安孝燮（右）擔任。（圖／Netflix、想見你Facebook）
▲改編自許光漢主演《想見你》的南韓影集《走進你的時間》，男主角由安孝燮（右）擔任。（圖／Netflix、想見你Facebook）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

台灣偶像劇《想見你》深受亞洲觀眾歡迎，男主角許光漢因此深受南韓粉絲喜愛，南韓也決定翻拍成影集《走進你的時間》，主要角色由安孝燮、全余贇（又譯：全汝彬）、姜勳擔任。安孝燮為了宣傳該劇，特別接受台灣媒體視訊訪問，他透露自己的年代介於卡帶跟MP3之間，但他每次使用時，都不會把歌放進MP3，所以只能聽姊姊的播放清單。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《走進你的時間》由安孝燮（左起）、全余贇、姜勳主演。（圖／Netflix）
▲《走進你的時間》由安孝燮（左起）、全余贇、姜勳主演。（圖／Netflix）
《走進你的時間》劇情描述2023年的韓俊熙（全余贇 飾）因懷念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 飾），聽著歌曲《You to Me Again》，意外靈魂穿越到1998年的權珉周（全余贇 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權珉周的鄭仁圭（姜勳 飾），3人便展開穿越時空的故事。

《走進你的時間》中，安孝燮跟許光漢一樣一人分飾兩角，角色的年齡也不同，但他表示不會因此思緒混亂，因為在各別詮釋「具延准」跟「南時憲」時，自己只專注於角色當下的故事發展，他反而擔心起觀眾的觀感會混淆，所以特別在2個角色的服裝做出差異化，「我外貌方面很細心的準備了，請大家一定要注意看」。

▲安孝燮劇中一人分飾「具延准」跟「南時憲」2角色。（圖／Netflix）
▲安孝燮劇中一人分飾「具延准」跟「南時憲」2角色。（圖／Netflix）
安孝燮也補充：「拍攝的時候其實並不是按照時間的順序去拍，而是在30歲、20歲、10多歲的年代之間切換，要投入到劇情對我來說是一個挑戰。所以我很注重眼神的演繹，我認為在每個人的眼神中，都會看到一份真誠，而不同的年齡段也會有不同深度的眼神，跟我最符合的角色，是跟我年齡最相符的30歲的時候。」

《想見你》中的穿越時空關鍵為隨身聽和卡帶，1995年出生的安孝燮表示自己的年代，剛好是卡帶跟CD轉換的時候，同時分享年幼時跟卡帶的難忘回憶，他說：「小時候我爸爸每天早上都會給我放經典的卡帶音樂，這是我的回憶之一。」

《走進你的時間》中的穿越時間是回到1998年，當年的安孝燮才3歲，問及讓他印象深刻的年代，他第一個聯想到的是MP3，但自己其實不知道怎麼把歌放進去MP3裡，所以都是聽姊姊喜歡的音樂清單。對於演藝穿越變年輕，現年28歲的安孝燮表示穿回校服確實很害羞，「但隨著一天天的拍攝，我集中故事裡，慢慢的也就相信我也是一個高中生了。透過這次的演出，能夠再次體驗高中生的生活，對我來說滿幸福的。」

除了音樂，原作中的摩托車也是重要的存在，但安孝燮表示他跟姜勳都不會騎摩托車，2人為了拍好騎車的戲碼，提前2個月做準備，「每當有騎機車的場面，我都會非常緊張，因為除了要一邊騎車還要一邊表演，所有每次有騎車的戲份，我都會提早到現場練習」。《走進你的時間》總計12集，9月8日下午3點獨家在Netflix上線。

▲《走進你的時間》也是靠卡帶穿越時空。（圖／Netflix）
▲《走進你的時間》也是靠卡帶穿越時空。（圖／Netflix）
▲▼安孝燮（上圖右）、姜勳（上圖左）劇中都有騎摩托車載全余贇的戲，但2個男生都表示私下不會騎摩托車。（圖／Netflix）
▲▼安孝燮（上圖右）、姜勳（上圖左）劇中都有騎摩托車載全余贇的戲，但2個男生都表示私下不會騎機車。（圖／Netflix）
▲全余贇。（圖／Netflix）
 

韓版《想見你》安孝燮跟NewJeans同校！神奇「命運關鍵」曝光

安孝燮演韓版《想見你》：看一半關掉　跟哥來台灣玩鬧翻各玩各的

韓版想見你《走進你的時間》公開！關鍵卡帶一播放曝光安孝燮遺照

黃旼炫提2袋50嵐拜託台灣記者：請多多照顧！送上《想見你》寵粉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞