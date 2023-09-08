台北大直民宅傾斜！網狂問「哪個縣市地質最好」 真實答案出爐
台北大直建案「基泰大直」昨（7）日晚間發生工安意外，建案疑似施工不慎，導致損鄰的情況，造成5至6棟房屋傾斜，現場擴大疏散至159人，目前都暫時安置在實踐大學。然而，由於台北大直發生這樣的事情，就有網友開始熱議「縣市地質」一事，好奇全台灣來說，哪個縣市的地質最好，然而殊不知還真的有其真正答案。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「台北的房子出現了沉下去的消息，仔細想想，台北的地質是不是不太好，搞不好地基下面真的有一些狀況，想問大家覺得台灣地質最好的縣市是哪裡？我記得好像是桃園，有很多卵礫層這樣」。
貼文曝光後，不少人紛紛回應「沒聽說過地震影響桃園的，感覺就是超強地質」、「桃園是台地地形，真的是地質最好沒錯」、「認真說真的是桃園，我桃園人買房子建商都說桃園地盤超硬」、「台灣裡面桃園最硬，桃園裡面青埔又是最硬」、「桃園地質好又沒有地震活動斷層，佛系縣市」。
事實上，根據「台灣地質知識服務網」指出，全台地質最好的地方在桃園，而桃園地質最穩的地方在青埔，桃園青埔地區的地質跟其他區域比較起來更加穩固，因此耐震力也比較強。因為有老街溪、新街溪和洽溪沖積而成，所以地質屬於「礫石層」，大約地下12米都是礫石層，礫石層以下又是沒有土壤液化的紅土層，因此地質相當穩固。
過去也可以發現，在每次台灣大地震時，桃園幾乎受影響最小，中央大學地球科學系顏宏元教授就表示，桃園沒有實際的活動斷層，所以少有自發性地震，是全台灣地震最少的地方，加上桃園屬台地的地形，地層多由礫石層、鵝卵石堆積而成，地質堅硬，不易受到場址效應影響，震波也不容易被放大。