大直民宅深夜下陷！20年前早有類似悲劇 「40輛汽機車原地消失」
台北市中山區大直街94巷1弄附近多棟民宅，昨（7）日晚間驚傳傾斜、下陷意外，共計197戶、367人緊急撤離，中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生指出，此起意外關鍵是當地「地質土壤不穩定」和「施工策略失誤」導致，與民國82年位於士林夜市旁、基河路的「力霸百老匯」工地意外相當類似，當年災情更加慘重，無數汽機車瞬間人仰馬翻，甚至有工人、民眾受傷。
記者張志浩/綜合報導
回顧20年前這起悲劇，民國82年9月26日，位於士林區基河路的百老匯工地在深夜突然坍方，隨後範圍不斷擴大，甚至達4000至5000平方公尺，當時有工人受訪指出，自己晚上11點多正在工寮洗澡時，突然聽見工地傳來巨響，不久後，整個工地就開始出現坍方，連帶周圍路面也下陷，最深處達7公尺（約2層樓），總計超過40輛的汽機車瞬間被天坑吞噬，幾乎三分之一條基河路都消失不見。
在意外發生後，百老匯工地負責公司「力霸」緊急條派多輛工程車緊急「灌漿」穩定結構，後續經政府和專業技師判定，意外主要是基河路地底的土質相當軟弱，和本次大直民宅事故一樣，屬於「台北盆地松山層軟土層」，加上工地的支撐架不穩固，間接導致開挖地底負責擋土的「連續壁」結構遭破壞，直接掀起蝴蝶效應。
據悉，當年士林百老匯工地預計興建地上11層、地下3層，拱祥生說明，和這次大直「基泰建設」的工安意外類似，在施工時，沒有做好對現場的PDCA（計劃、執行、檢查、處理），尤其是分析每個施工時期的地表、建物呈現和預期的差距有多少。
拱祥生強調，蓋建案和醫生開刀很像，在施作的同時，要監測病人血壓、脈膊，而這些基礎數據，應該都要有合理的預測基礎值去比對，只要哪個環節出現問題，就要先停手做處理、補救。「地質不穩定造成民宅出現裂縫，但有裂縫已經是最後階段，施工前中期，針對地質的分析和觀測才是重點，老天已經給警告了，但無奈還是錯失良機。」