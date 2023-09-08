大直民宅陷入地面！1F坍塌「慘變地下室」　驚悚7秒畫面曝光

基泰建設「少做這件事」害大直民宅下沉　建築師：壓力爆開在瞬間

▲基泰建設嚴重工安事故，導致大直街94巷附近建築出現災情，從大直工地制高點直擊，不只民宅下陷，還有天坑、道路變形。（圖／記者陳明中攝）
▲基泰建設嚴重工安事故，導致大直街94巷附近建築出現災情，從大直工地制高點直擊，不只民宅下陷，還有天坑、道路變形。（圖／記者陳明中攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市大直街94巷整排屋齡40年的公寓，昨（7）晚因隔壁基泰建設海砂屋改建案「基泰大直」施工不慎，導致傾斜下沉，害「1樓變地下室」景象怵目驚心。北市府初判是因往下開挖3層，但「未及時灌水」做大底，導致連續壁破裂釀禍。「未及時灌水」危害有多大？建築師指連續壁安全支撐完後，要很有效率地做大底，不然易因兩側壓力不平均，側向力的推擠，周邊上萬噸土壤重壓下，壓力爆開是瞬間的事，一旦超過安全係數，瞬間倒塌是無法預防的。

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十彥建築師事務所主持建築師林彥穎接受《NOWnews今日新聞》電話訪問表示，台北市為盆地地形、地質鬆軟，建案開挖地下室連續壁安全支撐完後，要把大底很有效率做起來，不然開挖後會因兩側壓力不平均，在側向力的推擠下，導致周邊土壤往被開挖的方向傾斜，導致房舍傾斜下沉，而從現場畫面來看，橘色H鋼樑顯示連續壁應該已經灌完，但沒趕快做好大底而釀禍。

麗明營造董事長吳春山接受媒體採訪時也解釋，各地區域地質不同，所需要的施工方式與做法也不同，各區基地在開挖地下室做連續壁擋土時，會遇到充沛的地下水，為施工進行，工地都會進行抽水，但抽水時需要特別觀測，抽出來的水含沙量太多，就必須灌水灌回去，若發現有傾斜，緊急處理則是會灌回混凝土支撐。

林彥穎說，施工時如發現地質有些問題，一般會要求營造商在周邊趕快做地質改良，「地下看不到的狀況都有可能會發現」，不確定位置是否有關時，在周邊灌注，會是比較穩定的做法。

至於傾斜下陷的公寓，林彥穎指臨路面1樓狀況慘烈，「柱子整個爆開，破壞性太強」，已是無法修補的破壞，從安全的角度看只能重建，相連的其他棟公寓若在基礎面上，如地下室有連結，也會有一定程度的損害，肉眼不一定看得出來，應請結構技師進行全面性的檢測。

那麼坍塌建案工地周邊民宅該如何自保？中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生先前受訪時曾說，等到發現自家梁柱、牆壁出現裂痕時，就代表房屋已開始傾斜，強烈建議除確認建物下方有沒有被掏空外，北市府應先進行房屋傾斜監測，架設「建物傾斜監測警報器」，在房屋發生一定程度傾斜時發出警報示警，達預警之效。

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