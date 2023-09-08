基泰建設「少做這件事」害大直民宅下沉　建築師：壓力爆開在瞬間

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麗明營造董事長吳春山接受媒體採訪時也解釋，各地區域地質不同，所需要的施工方式與做法也不同，各區基地在開挖地下室做連續壁擋土時，會遇到充沛的地下水，為施工進行，工地都會進行抽水，但抽水時需要特別觀測，抽出來的水含沙量太多，就必須灌水灌回去，若發現有傾斜，緊急處理則是會灌回混凝土支撐。
林彥穎說，施工時如發現地質有些問題，一般會要求營造商在周邊趕快做地質改良，「地下看不到的狀況都有可能會發現」，不確定位置是否有關時，在周邊灌注，會是比較穩定的做法。
至於傾斜下陷的公寓，林彥穎指臨路面1樓狀況慘烈，「柱子整個爆開，破壞性太強」，已是無法修補的破壞，從安全的角度看只能重建，相連的其他棟公寓若在基礎面上，如地下室有連結，也會有一定程度的損害，肉眼不一定看得出來，應請結構技師進行全面性的檢測。
那麼坍塌建案工地周邊民宅該如何自保？中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生先前受訪時曾說，等到發現自家梁柱、牆壁出現裂痕時，就代表房屋已開始傾斜，強烈建議除確認建物下方有沒有被掏空外，北市府應先進行房屋傾斜監測，架設「建物傾斜監測警報器」，在房屋發生一定程度傾斜時發出警報示警，達預警之效。
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