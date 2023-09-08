大直公寓「坍塌前」牆壁磁磚狂掉、外牆還滲水 受災戶心酸曝慘況
台北市中山區大直街94巷1弄，7日晚間發生地基坍塌，造成周邊7棟建物受影響塌陷，民進黨台北市議員陳怡君指出，住戶們抱怨，其實早在前幾天房屋內外牆壁磁磚就頻頻掉落、出現裂縫，外牆甚至還有滲水的情況，當時基泰建設處理作為僅派人補水泥以及對牆壁進行抓漏施作，且當下還不承認是施工不慎所造成的。
記者林莞茜／綜合報導
中山區大直街94巷3弄建築工地地下室施工造成鄰房傾斜下陷，目前根據北市府最新統計，受影響的房屋共有7棟，預防性疏散撤離的戶數為197戶、367人，收容安置329人，台北市建管處下令，勒令基泰建設及福益營造在台北市的工地全部停工，並依違反《建築法》部分勒令停工，處起、承、監造人各 9 萬元，共計 27 萬元罰鍰處分。
坍塌民宅居民向陳怡君表示，家中牆壁從施工開始就出現裂痕，甚至還在雨天出現滲水、漏水情形，但通報建商後，僅派人來重新塗抹牆壁水泥，並對牆壁進行抓漏施作，住戶有向建商、北市府陳情，但市府公文卻回應「沒有安全疑慮」 ，陳怡君怒轟「受災住戶最後仍是成為官商相護之下的犧牲品」。
陳怡君表示「建商應負最大責任」，她將會出面替住戶爭公道，要求建商無條件全額賠償、原地重建，並和北市議員王世堅到台北地檢署，聯名告發基泰建設，為大直居民捍衛居住安全。