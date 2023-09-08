玉澤演台北慢跑不怕被認出：因為我咻一下飛過！2PM不在好想他們

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時玉澤演慢跑零偽裝，問及不怕被認出來包圍嗎？他自豪路人的眼睛會跟不上自己速度，笑說：「其實我沒有在擔心這個，因為我在慢跑時的步調滿快的，就算有人認出我，我也是咻的就經過了！我在韓國也經常慢跑，即使在韓國被認出來也不會被包圍，因為大家都跟不上我！」玉澤演表示不愛戴口罩，除了疫情必須遵守防疫政策，他其餘時間都不會戴，「因為我不太喜歡去隱藏自己，在台灣能被很多人認出來，我反而很感謝，如果在我跑步時認出，就更感謝了」。
玉澤演除了拍戲、準備見面會，也會不時上傳VLOG，他透露經營YouTube頻道的原因，是因為20多歲的時光，都在2PM的宣傳中度過，做過的事都忘得一乾二凈，他說：「所以現在每當去到新的地方，或是去新的國家時，我都會拍VLOG以便回味，就像把記憶儲存起來，我想這也算是一種日記，因為比起文字，影片會更生動嘛！所以這部分我覺得很棒，未來某一天，也能看見過去的樣子，這就是我認為的優點。 」
聊到陪伴15年的2PM，玉澤演透露除了準備個人見面會，2PM的15週年演唱會也如火如荼籌備中，他認為個人見面會與團體活動最大的差異，在於「責任輕重」，玉澤演說：「最大的差別應該就是6個人一起上台，和我獨自上台的部分，某個層面來說，要承擔的責任以及壓力的部分，都得由我獨自面對，這點必須做到最好、要更努力；但團體活動時，責任相對減少一點，也能稍微更放鬆，但也不是說準備《SpecialTY》很辛苦，只是大家都是專程來看我，我認為必須要更努力才行。至於會不會感到孤單....與其說孤單，應該說獨自上台時，會更加想念成員們，應該說不上是孤單，就是...想念他們。 」
玉澤演將來台會粉絲，他表示心情雖然悸動，但也很擔心與緊張，「我非常期待，也覺得很澎湃，其實這是我第一次的海外巡迴見面會，其實我很緊張，但也在做許多準備，也很擔心說不知道能不能把準備的一一展現給大家，而且有些國家跟城市，是已經很久沒去的了，所以我非常緊張」。
為了這趟寶島行，玉澤演正在苦練中文，他也對台灣粉絲告白跟道謝：「台灣各位粉絲，謝謝你們總是注視我，從2PM時期開始就有很多台灣粉絲愛護著我，3月去台灣的時候也是，這次的《SpecialTY》有機會跟大家見面，我覺得非常幸福，為了能和大家留下開心的回憶，我也在努力準備中，那我們再《SpecialTY》見囉，謝謝你們。」
玉澤演《2023 OK TAECYEON in TAIPEI : SpecialTY》將於9月16日下午5點在TICC舉行，票價分為VIP 5800元、4800元、3200元，門票可至寬宏售票、萊爾富超商、OK超商購買。