港片迷必看過這位「外籍警官」！曾與星爺尬戲 丁家強的綠葉人生
香港電影伴隨著許多台灣民眾長大成人，五年級到八年級生都有屬於自己心中的經典，至今都還有電視台不斷重播著一些經典名作。而這些電影除了讓不少港星成長世界級巨星以外，也讓許多綠葉演員的演出至今都深植影迷心中，就有位綠葉，將「外籍警官」這個身分演得活靈活現成為經典，他就是丁家強（Michael Dinga）。
記者潘毅/綜合報導
丁家強（Michael Dinga；又名米高丁嘉），最早演出的電影是1986年的《最愛》，之後陸續參與演出過《逃學威龍2》、《西藏小子》、《五億探長雷洛傳II之父子情仇》、《冷面狙擊》《現代應召女郎》等等經典港片，而他在劇中的演出形象與角色，多是長著一搓小鬍鬚的香港「外籍警官」。
丁家強最經典的角色，就是《逃學威龍2》中的李Sir（Peter），劇中他與星爺多次尬戲，說出了「交通警察，那是個爽缺阿」、「這個案子接下來由我們政治部負責」、「麻煩階級低的警務人員先出去，我們要開會」等經典台詞。
丁家強演藝生涯的精華期是1990年至1992年，幾乎所有演出都是在這電時間內完成，演完1992年的電影《俠聖》之後，丁家強的身影就長達12年沒有出現香港電影中，直到2004年的《旺角黑夜》，才又有電影演出的紀錄，不過隨後丁家強也在同年猝逝。
近期又有香港影民回想起這位演活「外籍警官」的綠葉演員丁家強，不少人更是從發文才得知丁家強過世已久的消息，不禁對他經典演出表現給予讚賞「原來他過世這麼久了...」、「曾經在學校教育電視英文科教材看過他」、「雖然他台詞只有幾句，但都能記到現在」、「他曾是九龍文理英文書院老師」。