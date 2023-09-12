女神複製《航海王》娜美：致敬童年 4.6萬粉暴動！真人版該你演
Netflix《航海王》真人版影集近來超夯，美籍日裔的新田真劍佑飾演的真人版索隆被讚是「草帽海賊團」第一帥，但不少粉絲卻對美國女星艾蜜莉路德扮演的真人版娜美有點失望。不過，台灣正妹「世新女神」黃琳日前釋出神複製娜美凹凸有致身材美照，致敬童年，惹得4.6萬名粉絲暴動，直呼：「真人版娜美該找你演！」
記者徐銘穗/綜合報導
28歲的「世新女神」黃琳，有台版Angelababy之稱，《Men's Fashion》曾介紹黃琳身高158公分、三圍32D、23、33。黃琳目前IG追蹤人數98.3萬，她日前在IG分享穿著一張穿著綠白粗條紋比基尼搭牛仔短褲，且手持向日葵鮮花站在沙灘上的美照，還附上漫畫中娜美的造型比對，留言「向我的童年致敬」。
照片瞬間吸引超過4.6萬粉絲按愛心，機動留言「叫妳模仿沒有叫妳超越」、「娜美本人！」、「真人版應該找妳去演才對」、「完全無違和感，超級美」、「Real Nami」、「妳才應該要去演娜美啦」、「去給我演娜美」。
《航海王》真人版影集中，飾演娜美的艾蜜莉路德，一頭橘色短髮、穿著白色T恤搭配裙子，看不出她今年已經30歲了，但粉絲們大多認為，艾蜜莉路德與他們記憶中的娜美身材相去甚遠。但導演在先前說，選艾蜜莉路德扮演娜美的關鍵，是「不僅要漂亮，還要有純潔美麗靈魂」，而艾蜜莉路德正好兼具了這些特質。