《Apex英雄》冠軍賽奇蹟上演！TSM「三連雞」奪冠 場外也掀風波
台灣時間11日凌晨開打的 Apex 英雄「ALGS冠軍賽」上演奇蹟劇情！由北美王者TSM「連續三把吃雞」奪得世界冠軍寶座，拿到60萬美元的獎金（約新台幣1900萬），不過場外也出現了一些風波！
記者潘毅/綜合報導
2023年「ALGS冠軍賽」在英國伯明罕舉行，匯集全球40隻最強的 Apex 英雄團隊，而台灣選手百弟(Roieee)則是隊伍DF的一員，與中國選手3Mz、Pite一同出征此賽事。
最終經過4天分組激戰後，DF成功晉級最後一日的賽點制總決賽，最後20隻最強戰隊將在獲得 50 積分後取得聽牌權，再吃一把雞就能拿下 ALGS 總冠軍。而決賽一開始DF表現十分亮眼，不但第二場順利吃雞，更以43分暫列第1，即將拿到50分聽牌點。
沒想到第三把遊戲開場，DF就遭遇亂流，與另一隻隊伍Pioneer繼續撞點拚槍時，被另一隻隊伍OpTic Gaming（OG）亂入黃雀，第三局一分未拿，仍未進入聽牌點。反倒是OpTic Gaming在第三把吃雞，成為首個聽牌隊伍，此後DF則表現開始失常，直到第5場結束才達成50分聽牌點，這也讓OpTic Gaming的社群帳號遭到大批中國粉絲出征，場外掀起風波。
OpTic Gaming雖然從第三局開始大顯神威，後續幾場的遊戲也都進入決勝圈，但都未能吃雞奪冠，反倒是老牌王者TSM甦醒了，最後3場比賽連續吃雞，直接完成了50分聽牌，還結束這場冠軍賽，成為2023賽季冠軍。TSM的明星選手ImperialHal也獲選為MVP。