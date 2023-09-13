名家論壇》吳崑玉／KP眼前的黑不是黑　你說的白是什麼白？

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搞政治，免不了黑白兩道都得沾上一點，但凡事仍得有個分寸。有好幾次，某些人有事沒空就烙兄弟話，嗆他跟某哥很熟。結果回去跟總裁吃了頓飯，才知道總裁說我是他好兄弟，回來趕快請我喝咖啡。與兄弟相交，貴在真心交往，互相尊重。「仗義半為屠狗輩，負心多是讀書人。」你當兄弟是個朋友，人家也會真心以朋友待之，不像官場或上流社會，滿嘴巴仁義道德，一肚子男盜女娼，天天犯紅眼病，三不五時背後捅你一刀的，比比皆是。而且如果你與兄弟掛是用利益交換來攏絡人心，人家江湖混那麼久，也知道你心裡頭仍舊當他是條來討飯的狗，再多金錢也換不來真心相待。
的確，我們不能因為人家有前科，就否定他的一生。但政治體系掌握權力與資源，仍舊得在黑白之間劃出一條邊界。最起碼的邊界，進入政治體系的更生人，不能再沾幫派、賭博、色情、毒品、暴力行為，也不該去炒土地、搞都更、犯刑案，因為那常是黑道可以使力的地方。這是柯P自我矛盾最嚴重的地方，如果一個壞人到他身邊就能變好，那又怎麼會有人擔任黨職公職後還在犯案？要改變一個人，沒那麼容易，需要大量的教育、輔導，連過馬路走斑馬線都得從頭教起，並幫他開出一條正面的道路，而不是一意迴護。
在另一端，如果你要樹立高道德標準，愛以高道德標準抨擊敵人，樹立自己完美形象，那你最好保證自己沒有這類瑕疵。高道德標準是一把「玉斧」，雖然夠硬夠鋒利，卻很容易碎掉，甚至變成迴力鏢打死自己，或打殘自家人。我一直對台灣政壇愛以高道德標準相互攻伐極為反感，因為各政黨幾乎自己都無法做到如此標準，通常這把玉斧還沒砍死敵人，便先把自己的腳砸斷。用高道德標準制定政策或據以立法，通常更是災難的開始。大多數人的最適生活空間，不是那種完美的規律生活，而是要有容錯率，有些小小的放縱的。
現在可好了，標榜高道德標準檢視對手，結果自家市長連最低的公務人員道德標準都搆不上。拿大直事件中那個鄰損爭議處理原則來說，用最基本的邏輯與常識，都知道市府該去找土木技師等公正第三方來鑑定，怎麼會叫一個賊來認定受害者有沒有被偷？當初這條法令是怎麼過的？誰擬的？這麼明顯的錯誤，不是在圖利建商嗎？圖利建商要幹嘛？沒有從建商手上拿錢嗎？保護人民生命財產安全，是政府最起碼的職責，訂定這種法令的公務員，連最基本的職責與最低的道德標準都算不上，你們還有臉講什麼高道德標準？
政治免不了涉及利益分配，但分配利益仍須有其底線，最起碼得把事情辦好。省府時代，工程標準緊緊抓在政府手裡，誰來做不重要，重要的是要把工程做好，不得偷工減料。跨年晚會近年成為政治人物或親信們最愛下手搶標的目標，因為放完幾通煙火後，一切煙消雲散，死無對證。圈內人皆知，搶標晚會活動，是件多麼滴油又多麼敏感的事？不論是首長後宮或面首或子女去碰這一塊，就算不出事，也會弄到人盡皆知。自命白色力量，一身白衣，卻讓衣服上沾滿各種食物的湯汁和油漬，你們真以為別人看不見嗎？真以為辯稱那是最新流行的迷彩服，就可以把大批選民騙得一愣一愣了嗎？
選舉，不一定可以選賢與能，但起碼不要選到髒與黑。你有本事住豪宅，坐名車，那是你的本事，選民可以視若無睹，大家不就對郭董坐啥車毫無意見？但讓外戚宦官把手伸進政府來喬標案，搞工程，甚至修法令，那就未免太過份了，完全視國家法令為無物，視公義官箴如糞土，這樣的人，怎麼配留在政界？還擔任公職？
問題是，現在的政黨，習於夾到碗裡都是菜，既沒有最基本的組訓，也沒有內控機制與監管機制，甚至地方黨部都成了「包養制」，誰出錢誰老大。黨員去站個台，所受到的黨紀處分，可能比他犯了法還嚴重。如此政黨，怎麼會有正常可信的甄拔機制？怎麼能讓靠近的人，能夠改邪歸正，成為善良的人？
現在台灣政壇最大的問題，不是小豬們合不合？不是誰會選上總統？再說一次，台灣最大的問題不是政治問題，而是管理問題。連幾個小雞都管不好，生雞卵無，放雞屎有，還要人相信你們能管好國家？說笑了吧你們？
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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