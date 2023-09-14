《人選》將首播！賴佩霞任郭台銘副手 黃揚明：恐因這法條無法播
鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布，副手將由女藝人、作家，並曾出演知名影集《人選之人造浪者》的賴佩霞擔任，不過，資深媒體人黃揚明今（14）日點出一項疑慮，由於《公共電視法》規定，節目之製播「不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳」，因此，黃提問，「人選之人造浪者」是否還能順利如期在公共電視台播出嗎？」
記者林怡昕／台北報導
郭台銘副手人選保密到家，到昨天都未鬆口，終於在稍早記者會中，公布副手人選為賴佩霞，賴佩霞說，自己參選原因，是自從「一例一休政策」開始實施後，看到原本生意興隆的老店鐵門一家一家拉下，原本熱鬧的街道變成空巷「那一幕在我心裡念念不忘」。
不過，黃揚明說，賴佩霞擔任郭台銘公民連署參選的副手，法定連署期間自9月19日至11月2日，而賴佩霞飾演總統候選人的台劇《人選之人造浪者》將於10月28日於公共電視台首播，因此可能衍生一個大問題。
黃揚明指出，《公共電視法》第36條第7項規定，節目之製播，「不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳。」，雖然郭台銘不屬於任何政黨，但該片在公視首播，加上賴佩霞飾演角色是總統參選人林月真，確實可能有「政治宣傳」的意義。
黃揚明提問，賴佩霞成為郭台銘公民連署的副手之後，「這部戲還能順利如期在公共電視台播出嗎？讓我們繼續看下去」