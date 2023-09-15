通嘗台粵菜精髓！蔡辰男會長規劃「海峽會」新菜 六福萬怡推燒鵝
粵菜在台灣一向受國人歡迎，海峽會餐飲集團從SHABU SHABU起家，陸續開創複合式中餐、安東法式料理，以及「辰壽司．割烹．會席頂級日本料理餐廳」，還禮聘了日本米其林餐廳「鮨青木」阪口琢磨、門間賢彥與台籍的鍾謦謙料理長坐鎮，多年來培養了不少老主顧。2023年初秋，蔡辰男會長領銜推廣《辰男台粵饗宴》，集結台菜與粵菜料理精髓，菜式大器獨特。另外，台北六福萬怡酒店也自即日起至9月30日，於宴會廳推出「『潮』創靓皮燒鵝宴」，結合燒鵝與台灣在地食材。
記者葉盛耀/綜合報導
愛吃也懂吃的海峽會會長蔡辰男，此次親自上陣領軍《辰男台粵饗宴》，遴選各式珍饈佳餚，規劃成豪邁饗宴。開胃迎賓小菜就很有噱頭，包含陳醋蜇頭．麻辣大雞爪．豆豉炒生腸．鬼馬炸油條．酥脆炸生蠔．麻香拌雙脆．雙味黃皮雞．紅糟五花肉等菜式，小巧卻豐盛，讓人嘗完各道小菜一輪，就已呈半飽的滿意狀態。
幾道粵式大菜也有看頭，像是「烏参鮑魚燴鵝掌」，裡頭烏參柔軟鮮甜、鮑魚Ｑ彈、鵝掌富含膠質並吸收了醬汁的精華，滋味溫潤鮮美。也有「油淋脆皮乳鴿」，採用屏東乳鴿，前置已經放血處理藉此去除乳鴿腥味，再以辛香料與中藥材塞入腹中醃漬後風乾四小時，經油淋作法烹調，因此外皮金黃酥脆，肉質則香嫩多汁，很是迷人。
「焗鱈場蟹帕馬森起司」則是將費心拆殼取下的鱈場蟹肉，拌入鮮奶油、高湯與帕瑪森起司，再以焗烤方式呈現，肉質細緻，吃起來鮮甜味十足。菜色還包括「燉煮澳洲和牛舌」、「脆麟馬頭魚」等，道道均為老饕級的蔡會長親自指名的菜色。
台北六福萬怡酒店自即日起至9月30日，於宴會廳推出「『潮』創靓皮燒鵝宴」，以廣東菜系中歷史最悠久的潮州菜為主軸，結合廣東燒鵝與台灣在地食材，將其菜系「清鲜味淡好滷水、原汁原味重養生」等特色表現於菜餚之上，推出七道四品潮菜美饌。
主菜「潮創靓皮燒鵝」為改良自潮州當地料理「燒雁鵝」，嚴選台灣南部地區在地飼養、重達5斤半「白羅曼鵝」，使用潮州正宗風為醃料，將鵝腹內填入鴨醬與多種中藥材調製的鴨鹽，以180度爐火烘烤至外皮香酥同時保有嫩度，口感細膩油滑、豐腴脂香。搭配主廚桌邊片鵝，讓賓客一嚐肥鵝細緻的肉質與酥脆的脆皮，包裹上全麥餅皮、蔥段、小黃瓜、甜麵醬，是片皮燒鵝的經典吃法。
「『潮』創靓皮燒鵝宴」另還有「潮式鮮蚵水瓜烙」、「潮州陳皮檸檬鵝架湯」、「紫菜蠔乾鵝鬆燜飯」、「潮坊開胃滷水盤」等菜色，每桌8席9,999元起，1桌即可預訂。此外加購住房再享當日即時房價9折優惠，最晚須於3天前預訂。