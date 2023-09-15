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iPhone 15太貴沒關係！內行推「最新神機」　官網砍價3千爽用5年

▲蘋果iPhone 15系列新機今（15）日晚上8時正式開始預購，不少果粉都已經要準時搶購第一波實體機。（圖／美聯社／達志影像）
▲蘋果iPhone 15系列新機今（15）日晚上8時正式開始預購，不少果粉都已經要準時搶購第一波實體機。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

蘋果iPhone 15系列新機今（15）日晚上8時正式開始預購，不少果粉都已經要準時搶購第一波實體機，不過由於今年台灣官方售價相較於前幾代，提高售價1000元至2500元不等，讓不少想換機的果粉還有些猶豫。而就有網友討論「講真iPhone 12是不是最新一代神機？」沒想到更多人力推iPhone 13，表示效能好，現在官網也降價3千，將取代iPhone 8 Plus、iPhone XS的耐用神機地位。

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一名網友在PTT貼文指出「iPhone 12大改5G支援，首創MagSafe，且高通晶片訊號大提升，重量也減輕，算是大改版的一代，電池續航力雖然沒有那麼好，不過大多上班族也不需要用這麼多店，出門帶個行動電源就好，整體來說，是不是CP值最高的一代？」

貼文一出，不少果粉紛紛持不同看法，表示「iPhone 13才是，價格不變容量提升超強」、「13才是10代以上的一代經典」、「iPhone 13才讓人驚艷，價格不變容量還提升，我i8要退役換成13了，官網又便宜三千超爽」、「13系列，蘋果最後的神作，當時吃到匯率不漲價容量提升，系統提升至少能用5年」、「13更便宜，基礎款容量又提升至128G+A15晶片超強」、「13用到現在頭好壯壯，電池兩年93%，現在官網又砍三千，覺得iPhone15太貴的真的可考慮」。

▲搶在開賣前實際開箱iPhone 13系列綠色款。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone 13系列手機被果粉譽為「蘋果最後的神作」、「新一代CP值神機」。(圖／記者周淑萍攝)
綜合網友意見，多數人認為iPhone 13才是目前CP值最高的蘋果手機，因為過去iPhone X以上的機種都從64G開始，然而當時iPhone 13發表時，意外的基本款的容量竟然從128G起跳，而且價格甚至比iPhone 12上市價格還便宜1000元，加量又升級晶片竟然還降價，讓不少當時iPhone 12的購買果粉直呼「實在換太早了」。

事實上，根據蘋果官網最新售價，在iPhone 15推出之後，iPhone 13全面降價3000元，以iPhone 13搭載的A15 仿生晶片來說，如果不是重度手機使用者，相當於一般手機使用的話，不會卡頓又順暢，不少人買了使用2年，電池健康度狀況仍相當優質，針對像是iPhone 7、iPhone 8、iPhone X、iPhone XS的用戶來說，完全是高CP值的選擇，不少果粉都表示至少一支手機可以用5年非常划算。

▲iPhone14、13系列機種降價，價格對比圖一次看。（圖/NOWnews社群中心）
▲iPhone14、13系列機種降價，價格對比圖一次看。（圖/NOWnews社群中心）

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