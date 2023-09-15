iPhone 15準備開賣！一堆果粉狂搶「iPhone 14 Pro」 聰明原因曝
蘋果iPhone 15系列新機今（15）日晚間8點開始在官網預購，9月22開始正式上市，然而這幾天即便iPhone 15備受討論，但有更多果粉在詢問已經被蘋果下架的「iPhone 14 Pro」蹤跡，其原因在於如果是要夠買iPhone 15的話，不如買上一代的Pro旗艦機，CP值還比較高一些，在果粉圈引起不少討論。
記者張嘉哲/綜合報導
在iPhone 15發表之後，PTT上就有網友發文「新推出的iPhone 15好像跟iPhone 14 Pro差不多，雖然官網已經買不到了，但各大通路還有一些現貨，想問大家跟iPhone 15新功能相比，會覺得iPhone 14 Pro比較好嗎？」另外在「Dcard」也同樣有人發文表示「想問哪裡還有iPhone 14 Pro，如果要買iPhone 15不如直接買14旗艦，晶片一樣，鏡頭也更出色，跪求地點」。
事實上，蘋果在過去年年發表iPhone的時候，晶片總是會都會同步更新，但在iPhone 14系列新機發表時，卻意外的在基本款中，使用與iPhone 13同樣的A15晶片，只有在Pro系列旗艦機才升級A16晶片，然而這一代iPhone 15的晶片也跟iPhone 14 Pro系列相同都是A16，主要差異則有Type-C更新、機身更輕巧等。
也因此不少果粉認為與其買iPhone 15不如選購iPhone 14 Pro，加上Pro系列畢竟是前代的旗艦，在相機功能多了一顆遠望鏡頭，甚至螢幕更新率也贏iPhone 15，似乎只要不在意Type-C以及動態島的更新，購買iPhone 14 Pro的性價比也不會低到哪裡去，是個聰明的好選擇。
而目前iPhone 14 Pro已經在蘋果官網下架，目前全台應該剩下電信業者、通訊行以及電商剩下不多的庫存，現在上網查找iPhone 14 Pro 128G仍有不少電商持續販售當中，價格大約是落在3萬元至3萬5千元不等，與iPhone 15的29900元相差不多，不過有些已經標示剩下現貨不多，若真的有考慮換購iPhone 14 Pro的果粉們動作可要加快！