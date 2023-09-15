2PM玉澤演大方「穿情侶裝」現身台灣！直呼跟愛人過中秋節很重要

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聊到出道15年，他幽默自嘲15年來最大的改變，就是「老了」，他說：「15年來最大的變化，就是我年紀也變大了，15年來的變化很多，隨著年紀的增長，我也變得放鬆、不再拘謹，也多了幾分餘韻，還變得更加享受生活了。」
2PM今年迎接出道15週年，各奔東西的成員今年難得聚首舉辦《It's 2PM》演唱會，台上也帶來經典曲〈10分滿分10分〉，問及是否感到吃力？玉澤演說：「我們好久沒在舞台上表演了，我剛開始也有點緊張，但我們也跳了很多次，但這次也有練習，與其說吃力，練習也讓我們回想到很多以前的回憶。」他也提到台灣歌迷對2PM來說是珍貴的存在，如果有機會的話，一定會把2PM全員帶來台灣開演唱會。
玉澤演很感謝粉絲15年來的陪伴，問及愛哭出名的他，曾被歌迷的驚喜感動到落淚嗎？他聽到記者笑出聲，先用中文問「為什麼」，接著嘴硬表示：「我沒有那麼愛哭，我真的不是淚水很多的人，可是因為粉絲帶給我的感動，所以我才哭出來，也因為感動次數很多，所以我選不出來。」玉澤演再次強調不是愛哭鬼，「我舞台上很常哭，是因為感受到各位粉絲的支持，活動的應援跟驚喜，因為我是當下直接感受到，就感動的哭了！」
嘴甜的玉澤演搶先預告台灣見面會的橋段，全是特別為台灣粉絲準備的，「我要透過這次見面會的機會，來回報大家的愛」，更提到今天他是穿著周邊衣服來台，「這是世界上唯一的一件，是依照我的身材量身訂做的，當大家穿上衣服，就像我們穿著情侶裝」。
玉澤演3月來台時，在台北市政府前面慢跑掀起討論，問及慢跑的特殊癖好跟習慣，他表示會隨身攜帶耳機跟手機，「我會邊聽音樂邊跑步，但跑到耳機快沒電的時候，我就會趕快跑回家」。主辦單位也送上慢跑鞋，玉澤演開心表示今晚會穿它出沒大安森林公園、大家河濱公園、福和河濱公園其中一個地點，並搞笑表示：「不過我不會說出我會去哪的！」還用中文再說一次：「不能一起去！」相當幽默。
中秋節將至，玉澤演也提前祝賀大家佳節愉快，更直接說出「家人」跟「愛人」，要大家記得抽空陪伴心愛的人，「我那時候應該在國外演出，希望各位中秋節可以跟心愛的人、家人一起吃好吃的，幸福快樂的度過」。
玉澤演2020年被目擊到在江原道平昌的牧場約會，消息曝光後他大方認愛，「51K」經紀公司當時表示：「玉澤演正在跟圈外女友交往沒錯。」但因為對方不是藝人，盼外界勿過問太多私生活的事，這也是玉澤演出道12年來首度認愛，獲得大批網友祝福。
玉澤演《2023 OK TAECYEON in TAIPEI : SpecialTY》將於9月16日下午5點在TICC舉行，票價分為VIP 5800元、4800元、3200元，門票可至寬宏售票、萊爾富超商、OK超商購買。